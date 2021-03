Thủ tướng Chung Sye-kyun khẳng định vắc-xin AstraZeneca an toàn

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 21/3, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun một lần nữa khẳng định vắc-xin hãng dược AstraZeneca (Anh) đảm bảo an toàn, dựa trên kết quả xem xét kỹ lưỡng về đánh giá quốc tế và trường hợp có phản ứng bất thường trong nước của Ủy ban chuyên môn về tiêm chủng.Tuyên bố trên của Thủ tướng Chung liên quan đến những tranh cãi gần đây về ca tử vong sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng dược AstraZeneca xuất hiện hiện tượng đông máu.Thủ tướng giải thích thêm Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) đã công bố kiểm chứng của các chuyên gia, khẳng định không có mối liên quan giữa vắc-xin và hiện tượng đông máu, Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã liên tục khuyến cáo tiêm chủng không gián đoạn vắc-xin AstraZeneca.Trong một tin liên quan, tại buổi họp báo trực tuyến ngày 22/3, Ủy ban chuyên môn về tiêm chủng khuyến cáo tiếp tục tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của hãng dược AstraZeneca.Chủ tịch Ủy ban chuyên môn về tiêm chủng kiêm giáo sư trường Đại học Quốc gia Seoul Choi Eun-hwa nhấn mạnh trong các thử nghiệm lâm sàng và trên thực tế, vắc-xin AstraZeneca cho thấy tính hiệu quả và an toàn, làm giảm tỷ lệ bệnh tiến triển nặng và tỷ lệ tử vong do COVID-19, qua đó khẳng định lợi ích của việc tiêm chủng vượt trội so với nguy cơ phát sinh tác dụng phụ.Dự kiến, Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiêm chủng cho người trên 65 tuổi là bệnh nhân và người đang làm việc tại các cơ sở, bệnh viện điều dưỡng bắt đầu từ ngày 23/3. Do đó, ông Chung tiếp tục kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm phòng.Ngoài ra, Thủ tướng Chung lấy làm tiếc trước những tranh cãi về quy định bắt buộc người nước ngoài tại thủ đô Seoul phải làm xét nghiệm là xâm hại nhân quyền và phân biệt đối xử. Ông Chung khẳng định Chính phủ đã xác định và vẫn nhất quán thực hiện ba nguyên tắc phòng dịch là cởi mở, minh bạch và dân chủ. Bên cạnh việc đảm bảo không có lỗ hổng phòng dịch, Thủ tướng cho rằng vụ việc lần này là bài học kinh nghiệm để cơ quan phòng dịch tiến tới thực hiện các biện pháp kiểm dịch đáp ứng và tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân.Trước đó, do vấp phải sự chỉ trích của dư luận về việc bắt buộc lao động người nước ngoài phải làm xét nghiệm COVID-19, ngày 19/3, chính quyền thành phố Seoul đã rút lại lệnh hành chính, thay đổi từ “bắt buộc xét nghiệm” thành “khuyến nghị xét nghiệm” đối với các nơi làm việc có nguy cơ lây nhiễm cao.