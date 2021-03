EU trừng phạt hai Bộ trưởng Bắc Triều Tiên vì xâm hại nhân quyền

Photo : YONHAP News

Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan đại diện cho Chính phủ của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), ngày 22/3 (giờ địa phương) công bố quyết định cấm vận 11 cá nhân, 4 tổ chức của 6 nước là Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Libya, Eritrea, Nam Sudan, với lý do xâm hại nhân quyền.Các đối tượng Bắc Triều Tiên bị EC cấm vận bao gồm Bộ trưởng An ninh quốc gia Jong Kyong-thaek, Bộ trưởng An ninh xã hội Ri Yong-gil và Viện Kiểm sát trung ương (tương đương Viện Kiểm sát tối cao tại Hàn Quốc).Hai Bộ trưởng và Viện Kiểm sát của miền Bắc bị quy kết phải chịu trách nhiệm về hành vi xâm hại nhân quyền nghiêm trọng, như xử phạt không tuân theo các quy trình tư pháp, tra tấn, đối xử vô nhân đạo.Ngoài ra, trong danh sách cấm vận trên còn bao gồm một số quan chức Trung Quốc liên quan tới việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, một dân tộc thiểu số theo Hồi giáo ở khu tự trị Tân Cương.