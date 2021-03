“Nên nới lỏng trừng phạt tương ứng với mức độ phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên”

Photo : YONHAP News

Giám đốc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) John Hamre và giáo sư trường Đại học Harvard Joseph Nye ngày 22/3 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo “Đề xuất cho đồng minh Hàn-Mỹ”, trong đó nhận định việc nới lỏng các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế cần được tiến hành tương ứng với các biện pháp phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên. Hai nhà nghiên cứu cũng cho rằng Seoul và Washington cần tuân theo phương thức tiếp cận có nguyên tắc và thực chất đối với việc giải trừ hạt nhân miền Bắc.Báo cáo nhận định mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết, không có cách tiếp cận hoàn hảo nào cho vấn đề miền Bắc, qua đó đưa ra một số "hạ sách" để đối phó với Bình Nhưỡng trong tương lai.Đầu tiên, báo cáo nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ nên duy gì mục tiêu phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID). Trong thời gian đó, hai nước cần tập trung vào việc ngăn chặn Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển thêm chương trình hạt nhân và quản lý mối đe dọa. Đặc biệt các lệnh trừng phạt không phổ biến hạt nhân của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc chỉ nên nới lỏng khi Bình Nhưỡng thực hiện phi hạt nhân hóa.Ngoài ra, vấn đề giải quyết tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên cần phải được đặt làm điều kiện tiên quyết để cải thiện quan hệ Mỹ-Triều. Tuy nhiên, Seoul và Washington không nên hy sinh quan hệ đồng minh, mà phải điều chỉnh lập trường một cách chặt chẽ khi đàm phán với Bình Nhưỡng.Ngoài ra, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ dù đã mở rộng thành quan hệ đối tác toàn diện bao gồm cả lĩnh vực an ninh, kinh tế và chính trị. Song trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng những năm gần đây, hai nước Hàn-Mỹ chưa đạt được thỏa thuận về phương án tiếp cận chung về các thách thức an ninh liên quan tới Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Để hai nước tập trung vào những thách thức quy mô lớn trong khu vực, các vấn đề mà Hàn Quốc và Mỹ phải giải quyết ngay lập tức là Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự (SMA) song phương, công tác chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Báo cáo nói rằng Mỹ nên khôi phục và tăng cường khả năng răn đe mở rộng của mình, và lãnh đạo Hàn-Mỹ cần tái xác nhận việc lực lượng Mỹ đồn trú với quy mô 28.500 binh lính tại Hàn Quốc là một khối cộng đồng chung do hai bên cùng chia sẻ, khẳng định đây là minh chứng Washington sẽ tuyệt đối không chia tay với đồng minh.Hai nhà nghiên cứu Mỹ cũng nhấn mạnh về trao đổi quân sự cấp cao và thiết lập cuộc họp răn đe mở rộng song phương hàng năm hoặc khôi phục các kênh tham vấn trước đây như Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng Hàn-Mỹ (EDSCG).