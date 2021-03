Ông Oh Se-hoon trở thành ứng cử viên duy nhất phe đối lập tranh cử Thị trưởng Seoul

Photo : YONHAP News

Ứng cử viên Oh Se-hoon của đảng Sức mạnh quốc dân đã vượt qua ứng cử viên Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân để trở thành ứng cử viên duy nhất phe đối lập tranh cử chức Thị trưởng Seoul trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung 7/4 tới đây.Ngày 23/3, hai ứng cử viên đã đồng công bố kết quả hợp nhất tranh cử, phản ánh kết quả thăm dò dư luận tiến hành với 3.200 người dân sống tại Seoul, đánh giá về "tính phù hợp" và "năng lực cạnh tranh" của hai ứng cử viên.Trong buổi họp báo sau khi công bố kết quả, ông Oh Se-hoon cho biết sẽ "giành lại Seoul", thực hiện "mệnh lệnh" của cử tri là phán xét chính quyền đương nhiệm, mở rộng con đường thay đổi chính quyền. Ông Oh từng giữ chức Thị trưởng Seoul năm 2006, nhưng năm 2011, ông đã "đánh cược" chức Thị trưởng để tiến hành trưng cầu dân ý về việc cung cấp bữa ăn trưa miễn phí trong trường học. Kết quả là ông đã phải xin từ chức sau khi tỷ lệ người dân tham gia bỏ phiếu thấp.Như vậy, trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung tới đây, vị trí Thị trưởng Seoul sẽ là cuộc đối đầu giữa ứng cử viên Park Young-sun của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và ứng cử viên Oh Se-hoon của đảng đối lập lớn nhất Quốc hội.Trả lời báo giới tại Quốc hội, bà Park cho biết giờ đây, người dân sẽ lựa chọn giữa Thị trưởng Seoul tương lai Park Young-sun hay Thị trưởng cũ và thất bại Oh Se-hoon.Mặc dù kết quả thăm dò cụ thể giữa ông Oh và ông Ahn không được công bố căn cứ theo Luật bầu cử, nhưng được biết ông Oh đã đạt tỷ lệ ủng hộ cao hơn ông Ahn khoảng 4% ở cả hạng mục về "tính phù hợp" và "năng lực cạnh tranh".Ứng cử viên Oh hy vọng người dân sẽ ủng hộ ông tới cùng, để ông có thể trút bỏ gánh nặng trong 10 năm qua sau khi từ chức Thị trưởng, báo đáp thành phố bằng một sự nhảy vọt trở lại. Về phần mình, ứng cử viên Ahn bày tỏ tôn trọng lựa chọn của người dân Seoul, khẳng định sẽ hỗ trợ để phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc chạy đua Thị trưởng Seoul.