Lượng sử dụng phương tiện giao thông công cộng tại Hàn Quốc năm ngoái giảm 27%

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông và Cơ quan an toàn giao thông Hàn Quốc ngày 23/3 công bố kết quả phân tích "Hệ thống thông tin tổng hợp dữ liệu lớn thẻ giao thông", cho biết lượng sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm trong năm ngoái đã giảm 26,8% so với năm 2019.Kết quả phân tích dữ liệu lớn được tiến hành với 6,72 tỷ lượt sử dụng thẻ giao thông công cộng các tuyến xe buýt, tàu hỏa trong đô thị và liên tỉnh.Lượng sử dụng phương tiện giao thông công cộng vào cuối tuần, ngày lễ giảm 36,1%, mức giảm cao hơn vào ngày thường là 23,9%.Theo khu vực, lượng sử dụng giao thông công cộng ở thành phố Gwangju có mức giảm mạnh nhất 31,5%, sau đó tới thành phố Daegu 30,8%, thành phố Daejeon 29,2%, Seoul và các địa phương lân cận 26,9%.Thông tin cụ thể được đăng tải trên trang web "Hệ thống thông tin tổng hợp dữ liệu lớn thẻ giao thông" của Công ty an toàn giao thông Hàn Quốc (https://www.stcis.go.kr).