Hàn Quốc bắt đầu tiêm chủng vắc-xin AstraZeneca cho người trên 65 tuổi

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc bắt đầu tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của hãng dược AstraZeneca (Anh) cho đối tượng trên 65 tuổi là bệnh nhân và nhân viên tại bệnh viện điều dưỡng từ ngày 23/3.Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho biết đối tượng tiêm chủng là 205.983 bệnh nhân trên 65 tuổi tại 1.651 bệnh viện điều dưỡng trên toàn quốc. Theo kết quả khảo sát trước tiêm chủng, tính đến ngày 22/3, tỷ lệ đồng ý tiêm chủng đạt 75,2% tương ứng 154.989 người, thấp hơn so với nhóm đối tượng dưới 65 tuổi (92,8%).Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) kiêm Trưởng Nhóm xúc tiến tiêm chủng Jung Eun-kyeong nhận định tỷ lệ đồng ý tiêm chủng của nhóm trên 65 tuổi phản ánh tâm lý bất an của người dân và tình trạng sức khỏe của người trên 65 tuổi đang điều trị tại bệnh viện. Bà Jung cho biết sẽ cung cấp thông tin chi tiết để người dân có thể hiểu chính xác về độ an toàn của vắc-xin và các phản ứng bất thường sau tiêm.Đối tượng trên 65 tuổi là bệnh nhân và nhân viên làm việc tại các cơ sở điều dưỡng sẽ bắt đầu tiêm vắc-xin từ ngày 30/3. Trong tổng số 169.078 người tại 4.010 cơ sở, tỷ lệ đồng ý tiêm chủng đạt 78,9%, tương đương 133.376 người. Như vậy, tỷ lệ đồng ý tiêm chủng của người trên 65 tuổi tại bệnh viện điều dưỡng và cơ sở điều dưỡng là 76,9% (288.365 người), thấp hơn 16,8% so với nhóm dưới 65 tuổi.Trong một tin liên quan, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook ngày 23/3 đã hoàn tất tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng AstraZeneca, chuẩn bị cho việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) vào tháng 6 tới tại Anh.Việc Tổng thống Moon tiêm chủng thực hiện theo quy trình ưu tiên tiêm chủng của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc áp dụng cho người có lịch công tác công vụ ngắn hạn trong ba tháng sắp tới. Tổng thống Moon dự kiến sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại Anh từ ngày 11-13/6.