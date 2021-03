Lượng dầu tinh chế Bắc Triều Tiên nhập năm ngoái cao gấp 4 lần cho phép

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo mới nhất công bố ngày 23/3 của Viện Nghiên cứu quốc phòng và an ninh hoàng gia Anh (RUSI) và Trung tâm phòng thủ tiên tiến (C4ADS) của Mỹ, ước tính Bắc triều Tiên đã nhập khoảng 614.000 đến 1.105.000 thùng dầu tinh chế thông qua đường trung chuyển bất hợp pháp trong năm ngoái.Nếu gộp với thống kế chính thức trên trang chủ Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, lượng dầu tinh chế miền Bắc nhập khẩu trong năm ngoái lên tới 2.332.000 thùng, vượt gấp 4 lần so với hạn mức nhập khẩu 500.000 thùng/năm theo quy định của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Nghị quyết số 2397 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc quy định các nước chỉ có thể cung cấp tổng cộng 500.000 thùng dầu cho Bắc Triều Tiên trong một năm, và buộc phải báo cáo số lượng và số tiền giao dịch cụ thể với Liên hợp quốc.Tờ Thời báo New York (Mỹ) ngày 22/3 (giờ địa phương) đưa tin một công ty Trung Quốc có trụ sở tại Singapore đã đứng đằng sau hoạt động buôn lậu dầu cho miền Bắc. Tờ báo này đưa ra kết luận trên dựa trên phân tích kết quả điều tra trong vòng 6 tháng về tàu chở dầu lậu cho Bắc Triều Tiên và báo cáo mới nhất của hai viện nghiên cứu nói trên.Con tàu tờ báo này theo dõi mang tên “Diamond 8”, từng xuất hiện ít nhất ba lần trong báo cáo của Liên hợp quốc năm ngoái vì là tàu nước ngoài lớn nhất vận chuyển lén lút dầu vào miền Bắc. Kết quả cho thấy, theo hình ảnh vệ tinh ghi nhận được, tháng 5 vừa qua, tàu Diamond 8 khởi hành từ Đài Loan và gặp một tàu chở dầu khác tên là “Superstar” tại vùng biển quốc tế, sau đó chuyển dầu từ tàu này sang cho tàu Diamond 8.Ba tuần sau đó, Diamond 8 không ghé qua bất kỳ cảng nào mà chỉ ở trên vùng biển quốc tế, sau đó di chuyển lên hướng Bắc, tắt tín hiệu theo dõi trong 8 ngày rồi biến mất. Theo Thời báo New York, trong thời gian này đã phát hiện một con tàu ở Bắc Triều Tiên có kích cỡ và đặc điểm giống với tàu Diamond 8.