Cán cân thương mại quyền tác giả của Hàn Quốc lần đầu thặng dư trong năm 2020

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/3 cho biết trong năm ngoái, cán cân thương mại quyền sở hữu trí tuệ của Hàn Quốc thâm hụt 1,87 tỷ USD, quy mô thâm hụt tăng tới 1,33 tỷ USD so với năm 2019 (530 triệu USD). Cán cân thương mại quyền sở hữu trí tuệ là số liệu tổng hợp tình hình giao dịch quốc tế liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ trong số các hạng mục cán cân vãng lai.Xét theo loại hình, cán cân quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp thâm hụt 3,53 tỷ USD, chủ yếu do lĩnh vực bản quyền và quyền độc quyền giải pháp hữu ích giảm do các doanh nghiệp lớn trong nước giảm xuất khẩu. Trong khi đó, cán cân thương hiệu và nhượng quyền thâm hụt 1,15 tỷ USD, mức thâm hụt cao kỷ lục.Tuy nhiên, cán cân quyền tác giả lại thặng dư ở cả hai lĩnh vực là nghiên cứu phát triển và phần mềm (1,73 tỷ USD), quyền tác giả văn hóa nghệ thuật (160 triệu USD). Đây là lần đầu tiên quyền tác giả văn hóa nghệ thuật đạt thặng dư.Một quan chức BOK cho biết năng lực cạnh tranh các nội dung Hallyu như K-pop, phim truyền hình, truyện tranh mạng, được nâng cao, khiến xuất khẩu tăng, giúp cán cân quyền tác giả văn hóa nghệ thuật đạt thặng dư.Xét theo thị trường giao dịch quyền sở hữu trí tuệ, giao dịch với thị trường Mỹ thâm hụt 3,84 tỷ USD, Anh thâm hụt 980 triệu USD, Nhật Bản 350 triệu USD. Ngược lại, giao dịch với thị trường Trung Quốc thặng dư 2,59 tỷ USD, vượt qua Việt Nam (thặng dư 1,77 tỷ USD) để quay lại trở thành đối tác thương mại có quy mô thặng dư cao nhất sau hai năm.