Hàn Quốc ra mắt sớm tàu container siêu lớn phục vụ nhu cầu xuất khẩu cao

Photo : Getty Images Bank

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 22/3 đã tổ chức lễ đặt tên cho tàu container cỡ siêu lớn “HMM GAON” tại trụ sở của Công ty công nghiệp nặng Hyundai (thành phố Ulsan).Đây là tàu container có kích thước lớn nhất hiện nay, dài 365m, rộng 51m, chiều sâu chìm dưới nước 29,8m, tải trọng 16.000 container chuẩn (TEU: đơn vị đo hàng hóa tương đương với một container tiêu chuẩn thể tích khoảng 39 m³) và có thể đi qua kênh đào Panama và Suez.Trước tình hình tàu vận chuyển liên tiếp được lấp đầy hàng xuất khẩu trong 32 chuyến gần đây, tàu HMM GAON đã được ra mắt sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu.Con tàu này là một trong “Kế hoạch 5 năm tái thiết ngành vận tải biển” của Seoul bao gồm nội dung lần lượt đưa 8 tàu container hạng 16.000 TEU đặt hàng với Công ty công nghiệp nặng Hyundai từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay. Tàu GAON là con tàu thứ hai trong tổng số 8 tàu được đặt hàng. Cùng ngày, tàu HMM Nuri hoàn thiện trước đó cũng đã được đưa vào sử dụng ở thành phố Busan.Sự thiếu hụt tàu để chở hàng xuất khẩu đang giúp ngành công nghiệp đóng tàu trong nước phát triển vượt bậc. Năm nay, ngành công nghiệp đóng tàu đã giành được hơn một nửa số đơn đặt hàng đóng tàu trên thế giới. Điều này cho thấy xuất khẩu trong nước đang duy trì tốt bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trên thực tế, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 3 tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn và ô tô trong nước tăng trưởng ở mức hai chữ số.Nguyên nhân được phân tích là do tâm lý tiêu dùng trên thế giới đang dần phục hồi, nhờ các nước xúc tiến tiêm phòng vắc-xin COVID-19 và tung ra các gói kích thích kinh tế. Bùng nổ tiêu dùng sau quãng thời gian dài bị kìm nén cũng là nguyên nhân giúp xuất khẩu tăng trưởng.