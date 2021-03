Bắc Triều Tiên gần đây phóng hai tên lửa tầm ngắn

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo chiều ngày 23/3 (giờ địa phương), một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần trước.Quan chức Mỹ nhận định lần phóng tên lửa này của miền Bắc không vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc bởi đây là hoạt động theo thông lệ mà nước này có thể tiến hành khi tình hình quân sự căng thẳng. Quan chức này cho biết thêm quân đội Mỹ luôn trong tư thế phòng thủ cao và sẽ không có bất kỳ biện pháp đối phó công khai nào với các cuộc thử nghiệm của Bắc Triều Tiên.Mặt khác, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/3 (giờ địa phương) nhận định rằng vụ phóng tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua của Bắc Triều Tiên đã cho thấy chính quyền miền Bắc hầu như không có sự thay đổi nào.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ ngày 24/3 cũng xác nhận miền Bắc đã phóng hai tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần trước. Cơ quan này đang theo dõi động thái tiếp theo và phân tích thông tin liên quan, đồng thời phỏng đoán tên lửa do miền Bắc phóng không phải là tên lửa đạn đạo.Trước đó, từ ngày 8-18/3, Seoul và Washington đã tiến hành cuộc tập trận chung liên quân theo hình thức mô phỏng trên máy tính. Bình Nhưỡng đã phản đối cuộc tập trận này ngay từ khi bắt đầu.Ở một diễn biến liên quan, trong văn bản trả lời câu hỏi chất vấn gửi lên Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ, ông John Aquilino, người được chỉ định làm Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Mỹ, nhấn mạnh tư thế phòng thủ vững chắc của quân đội Mỹ là nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Ông không cho rằng có thể thực hiện phi hạt nhân hóa chỉ bằng các lệnh trừng phạt, đồng thời đề cập đến biện pháp răn đe mạnh mẽ của liên quân Hàn-Mỹ.Ông Aquilino cho rằng để tăng cường khả năng răn đe đối với miền Bắc, quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cần cải thiện khả năng phòng thủ tên lửa và hỗ trợ các nguồn lực liên quan.Bên cạnh đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp giữa các Chánh văn phòng an ninh Hàn-Mỹ-Nhật vào cuối tuần tới để đưa ra quyết định cuối cùng về chính sách Bắc Triều Tiên.