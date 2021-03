Bắc Triều Tiên chỉ trích EU về động thái trừng phạt liên quan tới nhân quyền

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/3 đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên chỉ trích biện pháp cấm vận về nhân quyền của Liên minh châu Âu (EU) là một phần trong chính sách thù địch với Bình Nhưỡng, là động thái khiêu khích chính trị đen tối, hòng xâm hại chủ quyền quốc gia, can thiệp vào nội bộ miền Bắc.Bộ Ngoại giao miền Bắc lập luận chế độ trừng phạt nhân quyền mà EU nêu ra làm căn cứ pháp lý cho động thái lần này là một âm mưu đã được tính toán kỹ càng nhằm gây sức ép với các quốc gia đi ngược lại giá trị của EU.Nếu Liên minh châu Âu tiếp tục coi thường những cảnh cáo liên tục của Bình Nhưỡng, bám đuổi âm mưu công kích nhân quyền chống lại miền Bắc thì sẽ phải hứng chịu hậu quả thảm khốc ngoài sức tưởng tượng.Vào ngày 22/3 (giờ địa phương), Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan đại diện cho Chính phủ của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu, công bố quyết định cấm vận về nhân quyền với 11 cá nhân, 4 tổ chức của 6 nước, trong đó có Bộ trưởng An ninh quốc gia Jong Kyong-thaek, Bộ trưởng An ninh xã hội Ri Yong-gil và Viện Kiểm sát trung ương (tương đương Viện Kiểm sát tối cao tại Hàn Quốc).Hai Bộ trưởng và Viện Kiểm sát của miền Bắc bị quy kết phải chịu trách nhiệm về hành vi xâm hại nhân quyền nghiêm trọng, như xử phạt không tuân theo các quy trình tư pháp, tra tấn, đối xử vô nhân đạo.