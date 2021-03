Số trẻ sơ sinh tại Hàn Quốc trong tháng 1 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 24/3 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 1". Số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 1 đạt 25.003 trẻ, giảm 1.675 trẻ (6,3%) so với một năm trước, mức thấp kỷ lục trong các tháng 1 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu lập thống kê từ năm 1981.Tỷ suất sinh thô (số trẻ được sinh ra trên 1.000 dân) là 5,7 trẻ, lần đầu tiên giảm xuống ngưỡng 5 trẻ kể từ khi có thống kê liên quan từ năm 2000. Số trẻ sơ sinh tại Hàn Quốc đã giảm 62 tháng liên tiếp từ tháng 12 năm 2015.Số người tử vong trong tháng 1 là 27.181 người, giảm 1.235 người (4,3%) so với một năm trước. Tỷ suất tử thô (tức số người tử vong trên 1.000 dân) là 6,2 người.Trong tháng 1, dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 2.177 người, tiếp tục xu hướng giảm 15 tháng liên tiếp từ tháng 11/2019. Tuy nhiên, do số người tử vong cũng giảm trong tháng 1, nên quy mô giảm dân số tự nhiên được cải thiện hơn so với tháng 12 năm ngoái (giảm 7.323 người).Mặt khác, số cặp kết hôn trong tháng 1 là 16.280 cặp, giảm 17,9% so với một năm trước, con số thấp kỷ lục chỉ tính riêng các tháng 1 trong lịch sử thống kê. 17,9% cũng là mức giảm sâu nhất sau mức giảm 22,9% năm 1997. Số cặp ly hôn trong tháng 1 là 8.373 cặp, giảm 457 cặp (5,2%) so với cùng kỳ năm 2020.