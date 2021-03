Chính giới bắt đầu vận động tranh cử cho bầu cử địa phương bổ sung 7/4

Photo : YONHAP News

Trong vòng 13 ngày từ 25/3 tới 6/4, các ứng cử viên đã đăng ký tranh cử bầu cử địa phương bổ sung sẽ có thể vận động tranh cử tự do không hạn chế theo Luật bầu cử. Cử tri cũng có thể kêu gọi ủng hộ cho ứng cử viên hoặc đảng mà mình ủng hộ trên mạng xã hội hoặc internet, nhưng không được đăng tải các nội dung phỉ báng, sai sự thật.Ứng cử viên tranh cử chức Thị trưởng Seoul của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành là bà Park Young-sun, ứng cử viên tranh cử Thị trưởng Busan của đảng này là ông Kim Young-choon.Một quan chức phụ trách chiến dịch tranh cử của bà Park nhấn mạnh rốt cuộc, cử tri sẽ vẫn phải đưa ra lựa chọn dựa trên hình tượng của chính ứng cử viên đó, giữa bà Park, một cựu Bộ trưởng thành công hay ứng cử viên Oh Se-hoon của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân, từng là một Thị trưởng Seoul thất bại.Đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ làm rõ nghi ngờ về bất động sản của hai ứng cử viên đảng Sức mạnh quốc dân là Oh Se-hoon tranh cử Thị trưởng Seoul và Park Hyung-jun tranh cử Thị trưởng Busan.Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân lại tập trung vào truy cứu trách nhiệm đảng cầm quyền về vụ bê bối đầu cơ đất của Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH), và sự thất bại trong chính sách bất động sản.Trong các cuộc thăm dò ý kiến gần đây, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in và đảng cầm quyền rơi xuống mức thấp nhất. Do vậy, chiến lược của đảng đối lập là lôi kéo sự ủng hộ của tầng lớp cử tri truyền thống đảng cầm quyền cho tới cả cử tri trung lập.Đảng Sức mạnh quốc dân nhắc lại vụ bê bối quấy rối tình dục của hai cựu Thị trưởng Seoul và Busan xuất thân từ đảng Dân chủ đồng hành. Đảng này nhấn mạnh việc đảng cầm quyền tiếp tục tranh cử hai chức Thị trưởng này không khác nào gây thiệt hại lần hai cho các nạn nhân.