Photo : Getty Images Bank

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc ngày 24/3 công bố kết quả phân tích tài liệu của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và của Ngân hàng trung ương (BOK), dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Hàn Quốc sẽ đạt ngưỡng 40.000 USD vào năm 2028, mất 11 năm kể từ sau khi chạm mốc 30.000 USD năm 2017.5 nước Mỹ, Anh, Nhật Bản, Đức, Pháp (gọi chung là G5) mất bình quân 6 năm để đi từ ngưỡng 30.000 USD lên 40.000 USD, tức nhanh hơn Hàn Quốc khoảng 5 năm. Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc giải thích điều này là do năng lực cạnh tranh của G5 cao hơn Hàn Quốc.Năng suất lao động của G5 trong giai đoạn đi từ 30.000 USD lên 40.000 USD đạt bình quân 51,5 USD/giờ, cao gấp 1,3 lần so với mức 39,4 USD/giờ của Hàn Quốc giai đoạn 2017-2019. Tỷ lệ tuyển dụng của G5 đạt bình quân 68,7%, Hàn Quốc là 66,7%.Tỷ lệ dân số lao động của G5 là bình quân 66,9%, thấp hơn Hàn Quốc là 72,4%, nhưng có thể sẽ đuổi kịp bởi Hàn Quốc đang có xu hướng tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa nhanh chóng.Ngoài ra, 5 nước trên cũng vượt xa Hàn Quốc về tỷ lệ tăng Tổng vốn cố định (GFCF), tăng bình quân 3,2%/năm, trong khi Hàn Quốc lại giảm bình quân 0,3%/năm. Tổng vốn cố định được sử dụng như một chỉ số đầu tư, thể hiện tài sản cố định phục vụ cho sản xuất, như nhà xưởng, máy móc, thiết bị.Ngoài ra, tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên GDP của G5 trong khoảng thời gian trên tăng trưởng bình quân 1%, trong khi tỷ lệ này của Hàn Quốc năm 2019 lại giảm 0,5% so với năm 2017.Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của Hàn Quốc cũng thua G5. Nếu như TFP của 5 nước tăng bình quân 0,79%, thì của Hàn Quốc năm 2017 chỉ tăng 0,36%.G5 tăng trưởng cân bằng ở cả khối tư nhân và Nhà nước, còn Hàn Quốc kể từ sau khi đạt GDP bình quân đầu người 30.000 USD, khối tư nhân lại có phần chững lại, Nhà nước đóng vai trò chủ đạo kéo tăng trưởng.Tiêu dùng tư nhân và Chính phủ của G5 lần lượt là tăng 2,5% và 2,6%, trong khi của Hàn Quốc giai đoạn 2017-2019 lần lượt tăng 2,4% và 6%. Đầu tư tư nhân và Nhà nước của G5 lần lượt tăng 1,9% và 3,6%, nhưng đầu tư tư nhân của Hàn Quốc lại giảm 4,2%, của Chính phủ tăng 7%.Trưởng phòng Chính sách kinh tế Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc Choo Kwang-ho đánh giá G5 có điểm chung năng suất lao động cao, đầu tư sôi nổi, tăng trưởng cân bằng ở cả khối tư nhân và Nhà nước trong giai đoạn đi từ 30.000 USD lên 40.000 USD.