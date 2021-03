Quân đội Hàn-Mỹ phân tích ý đồ vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Một quan chức Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn-Mỹ cho biết quân đội hai nước đang phân tích ý đồ cụ thể liên quan đến vụ Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa được cho là tên lửa hành trình vào sáng ngày 21/3 vừa qua trên bờ biển phía Tây huyện Onchon, tỉnh Nam Pyongan (miền Bắc).Quân đội hai nước Hàn-Mỹ phỏng đoán tên lửa Bình Nhưỡng phóng lần này là tên lửa hành trình, không phải tên lửa đạn đạo nên không vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Về vấn đề này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định vụ phóng tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua của Bắc Triều Tiên đã cho thấy chính quyền miền Bắc hầu như không có sự thay đổi nào. Một quan chức cấp cao Mỹ cũng đánh giá đây là một phần trong các cuộc phóng thử tên lửa thông thường của Bắc Triều Tiên từ trước đến nay.Nghị sĩ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Ha Tae-keung thuộc Ủy ban Tình báo tại Quốc hội cho biết đã nhận được báo cáo từ cơ quan tình báo vào sáng ngày 24/3. Quân đội Hàn-Mỹ đã thống nhất không công khai vào thời điểm miền Bắc vừa phóng tên lửa, và trước đây cũng đã từng có trường hợp tương tự.Có phân tích cho rằng Bình Nhưỡng phóng tên lửa nhưng không vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là nhằm dò xét phản ứng của Seoul và Washington.Trong bối cảnh này, một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận đã hoàn tất việc xem xét chính sách Bắc Triều Tiên. Washington sẽ tổ chức một cuộc họp giữa các Chánh văn phòng an ninh Hàn-Mỹ-Nhật vào cuối tuần tới để đưa ra quyết định cuối cùng về chính sách này.