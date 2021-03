Chỉ số giá sản xuất của Hàn Quốc tháng 2 tăng 0,9%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/3 công bố số liệu sơ bộ cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 2 đạt 105,85 điểm, tăng 0,9% so với tháng 1, xu hướng tăng 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm 2020.Chỉ số giá sản xuất (PPI) thể hiện giá hàng hóa và dịch vụ mà các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho thị trường.Cụ thể, chỉ số giá sản xuất các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3% so với một tháng trước, tập trung vào các sản phẩm nông sản và chăn nuôi. Trước đó, chỉ số giá sản xuất các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 1 đã tăng mạnh 7,9%. Chỉ trong một tháng, giá ớt xanh tăng vọt 127,3%, hành lá tăng 42,4%, cải thảo tăng 52,6%, trứng tăng 22%. Đặc biệt, giá hành lá tăng tới 341,8% so với một năm trước.BOK giải thích đợt rét đậm và dịch cúm gia cầm lan rộng đã khiến nguồn cung các mặt hàng nông sản và chăn nuôi giảm, giá cả leo thang kéo chỉ số giá sản xuất các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng theo.Bên cạnh đó, chỉ số giá mặt hàng công nghiệp tăng 1,1% so với một tháng trước, xu hướng tăng liên tục 9 tháng, tập trung vào mặt hàng như than đá, chế phẩm dầu mỏ, chế phẩm hóa học do giá dầu thế giới và giá nguyên vật liệu gia tăng. Giá cả ngành dịch vụ liên quan đến bất động sản tăng 0,4%, lĩnh vực nhà hàng, khách sạn tăng 0,3%.