68% người dân chưa tiêm vắc-xin COVID-19 có ý định tiêm phòng

Photo : YONHAP News

Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi cùng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 24/3 công bố kết quả khảo sát nhận thức của người dân về dịch COVID-19.Trong đó, có 67,8% người dân chưa tiêm phòng vắc-xin COVID-19 trả lời có ý định tiêm phòng. 93,8% cho biết vẫn đang tuân thủ quy tắc phòng dịch kể từ sau khi Chính phủ triển khai tiêm chủng vắc-xin COVID-19.84,4% người dân trả lời sẽ khuyên người khác tiêm phòng vắc-xin COVID-19, 12,5% trả lời ngược lại.Về lý do lưỡng lự tiêm phòng, có 85,8% trả lời do lo ngại về phản ứng bất thường sau khi tiêm vắc-xin, sau đó là lý do không tin tưởng vào hiệu quả của vắc-xin (67,1%), không thể tiêm loại vắc-xin mong muốn (35,8%).Ngoài ra, có 83,1% người dân đồng ý Chính phủ siết chặt quy tắc phòng dịch để kìm hãm dịch COVID-19.Kết quả khảo sát trên được tiến hành trong vòng hai ngày 17-18/3, với 1.000 nam, nữ trưởng thành trên toàn quốc, cả trên trang web và điện thoại di động. Kết quả điều tra có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%.