Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng hai tên lửa chưa xác định

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo vào khoảng 7 giờ 6 phút và 7 giờ 25 phút sáng ngày 25/3, Bắc Triều Tiên đã tiếp tục phóng hai tên lửa chưa xác định từ khu vực huyện Hamju, tỉnh Nam Hamgyong về vùng biển phía Đông, chỉ 4 ngày sau khi phóng hai tên lửa tầm ngắn hôm 21/3.Tên lửa lần này có tầm bắn khoảng 450 km, đạt độ cao 60 km. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân vẫn đang phân tích chi tiết thông tin loại tên lửa này.Về khả năng tên lửa Bình Nhưỡng phóng lần này là tên lửa đạn đạo, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vẫn chưa phải lúc thích hợp để khẳng định điều này.Sáng cùng ngày, các phương tiện truyền thông quốc tế như Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) và hãng tin Reuters (Anh) cũng đưa tin Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đề cập đến khả năng miền Bắc đã phóng tên lửa đạn đạo.Nếu giả thiết đưa ra là đúng thì đây là lần đầu tiên miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo sau một năm kể từ khi nước này tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan (tỉnh Gangwon) ngày 29/3/2020. Dù tên lửa đạn đạo là tầm ngắn đi chăng nữa thì miền Bắc đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Sau vụ phóng tên lửa của miền Bắc, 9 giờ sáng cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã mở cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon chủ trì.Tại đây, các ủy viên thường trực NSC bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ việc lần này trong bối cảnh Mỹ đang xem xét chính sách Bắc Triều Tiên. NSC sẽ phân tích kỹ lưỡng về bối cảnh và ý đồ của Bình Nhưỡng, đồng thời tăng cường thảo luận với các nước liên quan bao gồm Washington.Trước đó, sáng ngày 21/3, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình về bờ biển phía Tây từ khu vực huyện Onchon, tỉnh Nam Pyongan (miền Bắc).Như vậy, Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa tổng cộng 6 lần vào năm 2020 và 19 lần nếu tính từ năm 2019.Có phân tích cho rằng một loạt các động thái bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên xuất phát từ việc Mỹ gần như đã hoàn tất xem xét chính sách đối với miền Bắc.