Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách bổ sung quy mô 13,2 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 25/3 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo ngân sách bổ sung quy mô 15.000 tỷ won (13,2 tỷ USD), bao gồm khoản hỗ trợ khẩn cấp lần 4. Đây là dự thảo ngân sách bổ sung đầu tiên trong năm nay được Quốc hội thông qua nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19.Gần một nửa ngân sách bổ sung là 7.300 tỷ won (6,4 tỷ USD) được phân bổ để hỗ trợ thiệt hại khẩn cấp cho giới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp khó khăn về sinh kế do dịch COVID-19. Chính phủ chia nhỏ đối tượng được hỗ trợ thành 7 nhóm tùy theo mức độ thiệt hại, số tiền hỗ trợ từ 1 triệu won (880 USD) tới tối đa 5 triệu won (4.406 USD).Lĩnh vực du lịch, biểu diễn bị ảnh hưởng lớn do các biện pháp giãn cách xã hội được nâng mức hỗ trợ lên lần lượt là 3 triệu won (2.643 USD) và 2,5 triệu won (2.203 USD).Đặc biệt, lần này Chính phủ mở rộng hỗ trợ với cả đối tượng là nông dân, ngư dân. 32.000 hộ nông dân, ngư dân bị thiệt hại bởi các biện pháp phòng dịch sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu won (880 USD). Ngoài ra, 460.000 hộ nông dân, ngư dân nhỏ, như diện tích canh tác dưới 0,5 ha, sẽ được hỗ trợ thêm 300.000 won (264 USD). Các hộ nông dân canh tác nông sản thân thiên môi trường, như cây ăn quả, cây cảnh, được hỗ trợ kinh doanh khẩn cấp 1,6 triệu won (1.409 USD).Tài xế xe khách tư nhân cũng được hỗ trợ 700.000 won (616 USD)/người. Tổng quy mô hỗ trợ đối tượng này là 24,5 tỷ won (21,6 triệu USD). Ngoài ra, 32,2 tỷ won (28, 4 triệu USD) được phân bổ để hỗ trợ 10.000 huấn luyện viên các cơ sở thể thao trong nhà bị thiệt hại lớn do lệnh đình chỉ kinh doanh.Lần này, dự thảo ngân sách bổ sung lập thêm một hạng mục mới là trợ cấp quản lý truyền nhiễm, nhằm cải thiện ưu đãi với nhân lực y tế.Ban đầu, Chính giới mâu thuẫn ý kiến về quy mô ngân sách bổ sung. Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận, hai bên nhất trí cắt giảm một phần ngân sách việc làm, tái cơ cấu chi tiêu ngân sách năm 2021 để thiết lập nguồn tài chính cần thiết.Quy mô ngân sách gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4 là 20.700 tỷ won (18,2 tỷ USD), tăng khoảng 1.200 tỷ won (1 tỷ USD) so với phương án ban đầu của Chính phủ là 19.500 tỷ won (17,2 tỷ USD).