Chính thức bắt đầu vận động tranh cử bầu cử địa phương bổ sung 7/4

Photo : YONHAP News

Từ ngày 25/3, các ứng cử viên tranh cử trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung 7/4 đã chính thức bắt đầu vận động tranh cử.Ngay từ rạng sáng ngày vận động tranh cử đầu tiên, ứng cử viên Park Young-sun của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tranh cử chức Thị trưởng Seoul đã tới làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng tiện lợi ở quận Mapo, Seoul. Động thái này của ứng cử viên Park được phân tích là nhằm lấy lòng cử tri thuộc tầng lớp tiểu thương và thanh niên, những đối tượng bị thiệt hại lớn do dịch COVID-19.Đảng cầm quyền gọi cuộc bầu cử địa phương bổ sung 7/4 là "bầu cử dân sinh". Do vậy, dự kiến trong thời gian vận động tranh cử, bà Park sẽ tích cực tiếp xúc với người dân thường. Ứng cử viên Park giải thích việc bà thử làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng tiện lợi là nhằm truyền đi thông điệp rằng sẽ trở thành một Thị trưởng vì dân sinh, chia sẻ nỗi đau với người dân thành phố.Cùng thời điểm đó, ứng cử viên Oh Se-hoon của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân bắt đầu lịch trình vận động tranh cử đầu tiên bằng việc khử trùng tàu hỏa ở trạm đỗ tàu hỏa thuộc quận Seongdong, Seoul. Ông Oh nhấn mạnh vấn đề lớn nhất hiện nay là phòng dịch COVID-19. Ông chọn địa điểm này mang ý nghĩa bắt đầu một cuộc bầu cử đưa Seoul nhảy vọt một lần nữa. Ông Oh cam kết sẽ tranh cử bằng những chính sách và cam kết trung thực.Trong thời hạn 13 ngày vận động tranh cử chính thức, hai ứng cử viên sẽ nỗ lực tiếp xúc, kêu gọi sự ủng hộ của cử tri Seoul. Ngoài ra, bà Park và ông Oh dự kiến sẽ tiếp tục kìm hãm đối phương. Ứng cử viên Park công kích ông Oh là "Lee Myung-bak mùa 2" liên quan tới nghi ngờ mảnh đất của ông này ở phường Naegok, quận Seocho. Về phần mình, ứng cử viên Oh công kích đối thủ là "ảnh đại diện" của "Tổng thống độc tài Moon Jae-in".