Chính phủ cam kết tổ chức an toàn bầu cử địa phương bổ sung 7/4

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Park Beom-kye, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Jeon Hae-cheol, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kwon Deok-cheol ngày 25/3 đã ra tuyên bố chung, cam kết dốc toàn lực để người dân có thể an tâm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung 7/4 sắp tới.Các Bộ trưởng khẳng định Ủy ban quản lý bầu cử trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để triển khai phòng dịch tại các điểm bỏ phiếu, đảm bảo tối đa quyền bỏ phiếu cho cả các bệnh nhân mắc COVID-19, đề nghị cử tri tuân thủ quy tắc phòng dịch trong ngày bầu cử.Đặc biệt, các bệnh nhân COVID-19 có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc tại điểm bỏ phiếu đặc biệt được bố trí trong các trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ. Cử tri đang bị cách ly tại nhà nếu muốn tham gia bỏ phiếu thì sẽ được cho phép ra ngoài trong ngày bầu cử. Tuy nhiên, thời gian bỏ phiếu của những cử tri này là sau 8 giờ tối, khi các cử tri khác đã bỏ phiếu xong.Các cơ quan liên ngành Chính phủ như Cảnh sát, Viện Kiểm sát sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động vận động tranh cử, xử phạt mạnh với các hành vi phạm pháp, phát tán tin tức giả trên mạng.Từ nay tới ngày 6/4, Chính phủ sẽ đẩy mạnh thanh tra, giám sát công chức, nhằm ngăn chặn các hành vi can thiệp vào bầu cử, hoặc để việc bầu cử ảnh hưởng tới nghiệp vụ.Các Bộ trưởng nhắc lại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XX vừa qua là cuộc bầu cử đầu tiên trên thế giới diễn ra an toàn trên phạm vi toàn quốc bất chấp dịch COVID-19 nhờ sự hợp tác tích cực của người dân. Lần này, Chính phủ đề nghị người dân tiếp tục phối hợp tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, giãn cách tại các điểm bỏ phiếu. Ngoài ra, trong thời gian vận động tranh cử, các ứng cử viên và nhân viên phụ trách chiến dịch tranh cử cần hạn chế tối thiểu tiếp xúc trực tiếp với người khác.