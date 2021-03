Hàn Quốc hoàn tất tiêm vắc-xin COVID-19 mũi một cho hơn 730.000 người

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 25/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 430 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 419 ca phát sinh trong cộng đồng và 11 ca ngoại nhập, nâng tổng số ca nhiễm lên 100.276 ca.Số ca nhiễm có tình trạng bệnh nguy kịch là 111 ca. Thêm 2 ca tử vong, tổng số ca tử vong là 1.709 ca. Số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc đã vượt mốc 100.000 sau hơn một năm kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận hồi tháng 1 năm ngoái.Trong ngày 24/3 có 28.000 người được tiêm vắc-xin COVID-19 mũi một. Như vậy, đến nay đã có tổng cộng 733.000 người hoàn tất tiêm vắc-xin mũi một. Số người đã tiêm đủ hai mũi vắc-xin là 2.600 người, tăng thêm 1.100 người so với một ngày trước.Tính đến nay, Hàn Quốc đã tiêm chủng cho 60% đối tượng tiêm chủng ưu tiên, tương đương 1,4% dân số. Thêm 78 trường hợp có phản ứng bất thường sau tiêm được báo cáo, nâng số trường hợp có phản ứng bất thường vượt 10.000 ca. Đa phần những trường hợp này xuất hiện các triệu chứng nhẹ như đau cơ, sốt, đau đầu, ba trường hợp nghi bị sốc phản vệ (anaphylaxis), một trường hợp có triệu chứng nghiêm trọng như co giật.Cơ quan phòng dịch cho biết chưa xác định mối liên hệ giữa tiêm chủng và trường hợp xuất hiện phản ứng nghiêm trọng, đồng thời dự kiến sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân.Tại cuộc họp cùng ngày của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Kang Do-tae chỉ ra rằng số ca nhiễm bình quân ngày dao động ở mốc 300-400 ca hơn 6 tuần liên tiếp, tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn còn đáng lo ngại. Đáng nói là có trường hợp mặc dù xuất hiện triệu chứng như ho, ớn lạnh và sốt tại nơi tập trung đông người như phòng tắm hơi, câu lạc bộ bóng ném, nhưng vẫn không làm xét nghiệm dẫn đến lây nhiễm tập thể.Dự kiến vào ngày 26/3 tới, Chính phủ sẽ công bố kế hoạch điều chỉnh giãn cách xã hội áp dụng từ tuần sau dựa trên tình hình số ca nhiễm.