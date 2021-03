Các chỉ số xã hội Hàn Quốc năm 2020

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 25/3 công bố "Chỉ số xã hội Hàn Quốc năm 2020", trong đó 85,4% người dân nhận định mâu thuẫn giữa "tầng lớp bảo thủ và tiến bộ" là mâu thuẫn xã hội nghiêm trọng nhất trong năm qua, tăng 0,3% so với năm trước.82,7% chọn mâu thuẫn giữa "tầng lớp nghèo - tầng lớp trung, thượng lưu", tăng 2,6%. 74,2% chọn mâu thuẫn giữa "người lao động - chủ sử dụng lao động", giảm 2,4%.Về nhận thức với các nhóm người thiểu số trong xã hội, 69,4% người trả lời không thể chấp nhận bất cứ mối quan hệ nào với người có tiền án. 57% trả lời tương tự với người đồng tính. Khuynh hướng giữ khoảng cách với người có tiền án và người đồng tính giảm ở người trẻ và trình độ giáo dục cao.Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) đạt 0,84 trẻ, giảm 0,08 trẻ so với một năm trước, 4 năm liên tiếp phá vỡ mức thấp kỷ lục kể từ năm 2017.Số thành viên bình quân hộ gia đình năm 2019 là 2,39 người. So với năm 2000, tỷ trọng hộ gia đình một và hai thành viên tăng, hộ gia đình trên ba thành viên có chiều hướng giảm.Tuổi thọ kỳ vọng của người dân Hàn Quốc năm 2019 là 83,3 tuổi, tăng 3,3 tuổi so với 10 năm trước, và tăng 0,6 tuổi so với năm 2018.Tỷ lệ hút thuốc ở người trưởng thành trên 19 tuổi là 20,2%, giảm 0,9% so với một năm trước, tỷ lệ uống rượu là 57,5%, giảm 0,1%.Tỷ lệ tuyển dụng 2020 đạt 60,1%, giảm 0,8%. Tỷ lệ thất nghiệp đạt 4%, tăng 0,2%. Tính đến tháng 8 năm ngoái, tỷ lệ tham gia quỹ lương hưu là 69,8%, bảo hiểm y tế 76,7%, bảo hiểm tuyển dụng 72,6%; tăng lần lượt 0,3%, 1% và 1,7% so với một năm trước.Thu nhập bình quân hộ gia đình năm 2019 là 59.240.000 won (52.260 USD), tăng 960.000 won (847 USD). Chi tiêu bình quân tháng hộ gia đình là 2.460.000 won (2.170 USD). Hệ số Gini thể hiện bất bình đẳng thu nhập là 0,339, giảm 0,006 so với một năm trước.Các chỉ số thể hiện mức độ hài lòng của người dân về môi trường sống đều tăng so với hai năm trước. Cụ thể, 58,7% hài lòng về môi trường xanh, 38,2% về chất lượng không khí, 37,7% về chất lượng nguồn nước, 36,7% về môi trường đất đai, 35,7% về tiếng ồn.Số vụ phạm tội trên 100.000 dân là 3.419 vụ, tăng 1,5% so với năm 2019, giảm 22,2% so với 10 năm trước.Chỉ số xã hội Hàn Quốc được Cục thống kê soạn thảo thường niên từ năm 1979 bằng cách tái phân loại, xử lý tất cả số liệu thống kê các lĩnh vực xã hội, nhằm đưa ra một cái nhìn tổng hợp về tình hình toàn xã hội.