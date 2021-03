“Nợ hộ gia đình, doanh nghiệp Hàn Quốc trên GDP cao kỷ lục”

Photo : Getty Images Bank

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/3 cho biết tỷ lệ nợ tín dụng tư nhân, bao gồm dư nợ hộ gia đình và doanh nghiệp, trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa tính đến cuối năm 2020 là 215,5%, cao kỷ lục kể từ khi lập thống kê liên quan năm 1975. Không những thế, mức tăng 18,4% so với năm 2019 cũng là cao nhất.Tính đến cuối năm ngoái, dư nợ tín dụng hộ gia đình đạt 1.726.100 tỷ won (1.522,4 tỷ USD), tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ hộ gia đình so với thu nhập khả dụng đạt 175,5%, cao hơn 13,2% so với cuối năm 2019, tức gánh nặng nợ so với thu nhập trở nên nặng nề hơn.Dư nợ tín dụng doanh nghiệp đạt 2.153.500 tỷ won (1.899,3 tỷ USD), tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái.BOK phân tích nợ tín dụng tư nhân tăng đáng kể do ảnh hưởng của nhu cầu vay tăng cao trước khi quy chế cho vay tín dụng bị siết chặt và khoản vay hộ gia đình ở tổ chức tín dụng phi ngân hàng giảm sau 6 tháng cuối năm 2019 lại có xu hướng tăng trở lại từ nửa đầu năm 2020. Bên cạnh đó, cùng với việc lượng giao dịch mua nhà tăng, vay thế chấp mua nhà cũng tăng mạnh. Các khoản vay khác bao gồm vay tín dụng với mục đích đầu tư cổ phiếu cũng gia tăng.