Gần 80% công chức cấp cao Hàn Quốc có tài sản tăng trong năm 2020

Ủy ban đạo đức công chức Chính phủ hôm thứ Sáu (23/3) công bố kết quả điều tra biến động tài sản trong năm 2020 của 1.885 quan chức Chính phủ cấp cao.Giá trị tài sản bình quân của 1.885 quan chức Chính phủ là 1,41 tỷ won (1,24 triệu USD), tăng 131.120.000 won (11.570 USD) so với mức bình quân 1,3 tỷ won (1,17 triệu USD) của năm ngoái. 1.496 quan chức Chính phủ (79,4%) khai báo tài sản tăng so với một năm trước, 389 quan chức (20,6%) khai báo tài sản giảm.Quan chức có mức tài sản tăng nhiều nhất là Ủy viên Hội đồng thành phố Busan Kim Jong-han kê khai tổng cộng 9,44 tỷ won (8,33 triệu USD), tăng 4,5 tỷ won (3,97 triệu USD) so với năm ngoái do cách thức đánh giá cổ phiếu chưa lên sàn thay đổi.Trong số các thành viên Nội các, tài sản của Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc Choi Ki-young đã tăng 1,17 tỷ won (1,03 triệu USD) so với năm ngoái, mức tăng cao nhất. Tổng tài sản khai báo của ông này là 11,9 tỷ won (10,53 triệu USD), nhiều nhất trong số quan chức Chính phủ trung ương. Thứ trưởng Bộ Phụ nữ và gia đình Kim Kyung-seon và Giám đốc Cơ quan pháp chế Lee Kang-seop sở hữu tài sản nhiều thứ hai và ba.Ngoài ra, Giám đốc điều hành Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) Kim Jong-kap kê khai sở hữu nhiều tài sản nhất lên tới 16,5 tỷ won (14,55 triệu USD).Tổng thống Moon Jae-in kê khai tài sản là 2,07 tỷ won (1,83 triệu USD), tăng 120 triệu won (105.857 USD). Tài sản Thủ tướng Chung Sye-kyun kê khai là 4,49 tỷ won (3,96 triệu USD), giảm 560 triệu won (494.000 USD) so với năm ngoái. Bình quân tài sản của nhóm cố vấn Phủ Tổng thống là 1,47 tỷ won (1,29 triệu USD).Mặt khác, dù Thủ tướng Chung Sye-kyun đã chỉ thị công chức sở hữu trên hai nhà ở nhanh chóng bán tài sản hồi tháng 7 năm 2020, song vẫn có quan chức Văn phòng Thủ tướng sở hữu nhiều căn hộ.Trong số 759 quan chức Chính phủ công khai tài sản, 388 người (51%) kê khai sở hữu đất. Tỷ lệ không tiết lộ tài sản của người thân gồm cha mẹ, con cái có xu hướng tăng. Cứ ba công chức thì có một người từ chối khai báo tài sản của hơn một thành viên trong gia đình.