Mỹ đề nghị triệu tập cuộc họp của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ triệu tập cuộc họp của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên vào ngày 26/3 (giờ địa phương), tức vào rạng sáng ngày 27/3 (giờ Hàn Quốc), nhằm thảo luận về vụ phóng tên lửa của miền Bắc.Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời Phái đoàn đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc, cho biết cuộc họp trên được triệu tập theo đề nghị của Washington.Vào sáng ngày 25/3, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực huyện Hamju, tỉnh Nam Hamgyong về phía biển Đông, một động thái vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Đặc biệt, đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của nước này kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden ra mắt, giữa lúc Washington được cho là sắp sửa hoàn tất lập chính sách mới với Bắc Triều Tiên.Tuy nhiên, Reuters phân tích việc Mỹ chỉ triệu tập cuộc họp của Ủy ban cấm vận, chứ không phải cuộc họp của Hội đồng bảo an, cho thấy Washington đang đối phó một cách thận trọng hơn so với quá khứ.