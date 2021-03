Mỹ: “Sẵn sàng có biện pháp đáp trả nếu Bắc Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng”

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức ngày 25/3 (giờ địa phương) tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo, vi phạm Nghị quyết 1718 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tổng thống Biden khẳng định Washington đang thảo luận với các nước đồng minh và đối tác, nếu miền Bắc lựa chọn căng thẳng leo thang thì Mỹ cũng sẽ có phản ứng tương tự. Bên cạnh đó, ông Biden nhấn mạnh Mỹ vẫn duy trì chính sách ngoại giao nhất quán với miền Bắc, dựa trên điều kiện tiên quyết là đạt kết quả phi hạt nhân hóa cuối cùng.Tuyên bố lần này của Tổng thống Biden được phân tích là chứa đựng thông điệp lên án hành động phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, cảnh cáo Bắc Triều Tiên không nên thực hiện thêm bất kỳ động thái khiêu khích nào, khiến tình hình trở xấu đi trong những ngày đầu chính quyền mới của Mỹ ra mắt.Có phân tích cho rằng tuyên bố lần này của ông Biden là nhằm tái khẳng định lại lập trường tìm kiếm một giải pháp phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, thông qua thảo luận chặt chẽ với các nước đồng minh và đối tác, ưu tiên các phương pháp ngoại giao.Trong buổi họp báo lần này, Tổng thống Biden đã không đề cập cụ thể đến chính sách Bắc Triều Tiên đang trong quá trình xem xét.Trong một tin liên quan, hãng tin Reuters (Anh) ngày 25/3 (giờ địa phương) đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên vừa qua, khẳng định đây là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và đe dọa an ninh trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ ra rằng chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của miền Bắc là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.