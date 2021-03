IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 lên 3,6%

Photo : YONHAP News

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 26/3 đã điều chỉnh dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay lên 3,6%, cao hơn 0,5% so với mức dự báo 3,1% đưa ra hồi tháng 1 vừa qua.IMF cho biết đã quyết định nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc là do dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, nhu cầu ở nước ngoài gia tăng nâng cao kỳ vọng hồi phục kinh tế; cùng với đó ảnh hưởng từ ngân sách bổ sung được Chính phủ công bố gần đây.Tuy nhiên, Quỹ tiền tệ quốc tế cũng nhận định rủi ro liên quan đến dịch COVID-19 vẫn đang mở ra theo hai hướng nên triển vọng kinh tế trong thời gian tới vẫn chưa chắc chắn. Cơ quan này khuyến nghị Hàn Quốc nên đưa ra chính sách phù hợp để duy trì đà phục hồi hiện nay.Đầu tiên, IMF khuyến cáo Hàn Quốc cần duy trì chính sách tài chính mở rộng trong ngắn hạn, qua đó tăng cường hỗ trợ đối với những người bị thiệt hại và đầu tư công cộng; đồng thời xúc tiến áp dụng các chính sách tài chính đối phó với tình trạng già hóa dân số.Cơ quan này đưa ra ý kiến rằng chính sách tiền tệ cần được duy trì liên tục, nới lỏng hơn do đây sẽ góp phần củng cố đà phục hồi kinh tế và ổn định vật giá.Quỹ tiền tệ quốc tế cũng khuyến nghị nên tiếp tục hỗ trợ thanh khoản cho doanh nghiệp tới khi kinh tế phục hồi vững chắc, chuẩn bị siết chặt quy chế vay trong trường hợp nợ hộ gia đình tăng mạnh.IMF hoan nghênh các Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc (Korean New Deal) như Chính sách Kinh tế mới kỹ thuật số và Chính sách kinh tế mới xanh, khuyến khích đưa ra các biện pháp bổ sung để giảm bớt sự cứng nhắc của thị trường lao động, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tiềm năng.Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đánh giá dự báo tỷ lệ tăng trưởng của IMF lần này cao hơn dự báo của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và của Ngân hàng trung ương (BOK). Điều này có nghĩa Hàn Quốc là một trong những quốc gia hàng đầu phục hồi kinh tế nhanh chóng và mạnh mẽ nhất trong cuộc khủng hoảng COVID-19.Chính phủ cho biết sẽ duy trì và mở rộng xu hướng phục hồi kinh tế thông qua việc thực hiện nhanh chóng gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4, đẩy mạnh xúc tiến các thỏa thuận mới của Hàn Quốc nhằm đảm bảo động lực tăng trưởng mới và nâng cao tính khả dụng.