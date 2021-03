Trong nước Tòa án tối cao yêu cầu NIS công khai thông tin vụ thảm sát làng Phong Nhị, Việt Nam

Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết yêu cầu Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) công khai thông tin về việc Cơ quan điều tra trung ương (tiền thân của NIS) từng tiến hành điều tra về những quân nhân có liên quan tới nghi ngờ thảm sát dân thường trong chiến tranh Việt Nam (1955-1975).



Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 26/3 đã tuyên y án sơ thẩm, nguyên đơn là luật sư Lim Jae-sung thắng trong vụ kiện NIS về việc từ chối cung cấp thông tin. Hội đồng xét xử đã bác bỏ các lý do kháng cáo mà phía bị đơn đưa ra.



Luật sư Lim đã khởi kiện hành chính NIS vào tháng 11/2017, do cơ quan này từ chối đề nghị công khai danh sách tài liệu điều tra của Cơ quan tình báo trung ương từng tiến hành với ba binh lính có liên quan tới vụ thảm sát dân thường xảy ra ở làng Phong Nhị (tỉnh Quảng Nam, Việt Nam) năm 1968. Tòa sơ thẩm sau đó đã tuyên nguyên đơn thắng kiện một phần.



Tuy nhiên, sau đó Cơ quan tình báo quốc gia vẫn tiếp tục từ chối công khai thông tin, với lý do trong những tài liệu này có nội dung mật. Do đó, luật sư Lim tiếp tục khởi kiện NIS vào năm 2019, và được tuyên thắng kiện trong hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ nhất.



Khi đó, Hội đồng xét xử nhận định rằng Cơ quan tình báo quốc gia hoàn toàn có thể công khai danh sách điều tra gồm tên của người bị điều tra và ngày tháng điều tra, xóa phần thông tin về ngày tháng năm sinh nếu lo ngại về việc xâm phạm bí mật riêng tư và tự do cá nhân.



Tòa án cho rằng chỉ cần NIS cung cấp các thông tin như vậy thì vẫn giữ được giá trị lịch sử của tài liệu, giúp xác minh Chính phủ Hàn Quốc có từng điều tra về những người liên quan tới vụ thảm sát làng Phong Nhị hay không, nên việc công khai tài liệu là có giá trị.