Thị trường âm nhạc Hàn Quốc năm 2020 tăng trưởng gần 45%

Thị trường âm nhạc Hàn Quốc năm ngoái tăng trưởng 44,8%, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các thị trường âm nhạc lớn trên thế giới.Kết quả trên được phản ánh trong “Báo cáo âm nhạc toàn cầu 2020” (Global Music Report) của Liên đoàn công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) công bố ngày 23/3 (giờ địa phương), khảo sát về thị trường âm nhạc trực tuyến và đĩa âm bản trên thế giới.Hàng năm, IFPI khảo sát quy mô ngành thu âm (record music) bao gồm lượt nghe trực tuyến, lượt tải về và lượng đĩa bán ra, không bao gồm chương trình biểu diễn trực tiếp (live music).IFPI đánh giá năm ngoái thị trường âm nhạc Hàn Quốc tăng trưởng tốt là nhờ Kpop đã phá vỡ nhiều kỷ lục, vươn lên là thị trường âm nhạc lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất năm 2020. Thị trường âm nhạc Hàn Quốc lớn thứ 6 trên thế giới sau Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức và Pháp.Sự tăng trưởng nhanh của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc được phân tích là nhờ sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ quốc tế đối với Kpop nói chung, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) nói riêng và lượng bán đĩa tăng nhanh. Năm ngoái, doanh số bán đĩa trên thế giới giảm 4,7% so với một năm trước. Tuy nhiên, doanh số bán đĩa của các nghệ sĩ Kpop lại tăng, đi ngược lại xu hướng này.Trên “Bảng xếp hạng lượng album bán ra toàn cầu 2020” của IFPI, có 4 album của các nghệ sĩ Hàn Quốc nằm trong Top 10, bao gồm album “Map Of The Soul: 7” và album “BE” của BTS lần lượt giữ hai vị trí đầu bảng, album “The Album” của BLACKPINK giữ vị trí thứ 5 và album tiếng Nhật “Map Of The Soul: 7 ~The Journey~” của BTS đứng vị trí số 8.Trong báo cáo kinh doanh gần đây, các công ty giải trí lớn trong nước như Big Hit, SM, YG và JYP tiết lộ doanh số bán album năm ngoái đã tăng đáng kể, bù đắp cho doanh thu của các buổi công diễn không thể tổ chức do dịch COVID-19.