Các ứng cử viên tiềm năng chức Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ tới

Photo : YONHAP News

Các công ty khảo sát ý kiến và nghiên cứu thị trường bao gồm Embrain, KSTAT Research, Korea Research International và Hankook Research ngày 26/3 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại, tiến hành từ ngày 22-24/3 với 1.010 nam, nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc về ý kiến của cử tri với các ứng cử viên Tổng thống tiềm năng.Theo đó, 23% cử tri tham gia khảo sát đánh giá cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol thích hợp làm Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, cao hơn một chút so với Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung (22%).Các nhân vật được ủng hộ tiếp theo là Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon (10%), ứng cử viên Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân (4%), nghị sĩ độc lập Hong Joon-pyo (3%), cựu Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon (2%). 31% người được hỏi cho rằng không biết hoặc không đưa ra câu trả lời.So với kết quả thăm dò tương tự tiến hành một tuần trước, tỷ lệ cử tri ủng hộ cựu Viện trưởng Yoon không thay đổi, nhưng đã vươn lên dẫn đầu do tỷ lệ cử tri ủng hộ Tỉnh trưởng Lee giảm 3%.Trong số cử tri ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân, 56% câu trả lời lựa chọn cựu Viện trưởng Yoon. Bên cạnh đó, 46% cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành lựa chọn Tỉnh trưởng Lee và 27% lựa chọn Chủ tịch đảng cầm quyền Lee Nak-yon.36% người dân đánh giá Tổng thống Moon Jae-in đang điều hành quốc gia hiệu quả, giảm 3% so với kết quả khảo sát một tuần trước; 57% người dân đánh giá ngược lại, tăng 4%. Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 28%, đảng Sức mạnh quốc dân là 27%, các đảng Chính nghĩa, Đảng vì Quốc dân đều là 6%.Về cuộc bầu cử bổ sung ngày 7/4, 34% ý kiến “ủng hộ đảng cầm quyền” và 52% trả lời “ủng hộ đảng đối lập”.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%, được đăng tải chi tiết trên trang chủ Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).