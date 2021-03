Hàn Quốc ghi nhận 384 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 28/3

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 29/3, Hàn Quốc ghi nhận 384 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 102.141 người.Trong số các ca nhiễm mới, có 370 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 14 ca nhập ngoại. Xét theo khu vực, có 105 ca ở thủ đô Seoul, 130 ca ở tỉnh Gyeonggi, tỉnh Nam Gyeongsang và thành phố Incheon mỗi nơi có 18 ca.Số bệnh nhân nguy kịch là 100 người. Thêm 4 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tăng lên thành 1.726 người.Trong ngày 28/3, có thêm 11 người được tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi một, nâng tổng số người được tiêm mũi một lên hơn 793.000 người. Thêm 47 trường hợp có triệu chứng bất thường sau khi tiêm, tổng cộng là 10.347 trường hợp. Phần lớn đều là các triệu chứng thường thấy sau khi tiêm phòng, như đau nhức cơ bắp, đau đầu.Cho tới nay, cơ quan phòng dịch đã tiếp nhận 101 trường hợp nghi sốc phản vệ, 10 trường hợp nghi có phản ứng bất thường nghiêm trọng, 22 trường hợp tử vong. Phần lớn các ca tử vong đều không liên quan tới việc tiêm chủng, một số còn lại vẫn đang được tiến hành điều tra nguyên nhân.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc quyết định duy trì giãn cách xã hội mức 2 trong vòng hai tuần từ 29/3 tới 11/4 tại Seoul và các địa phương lân cận, và mức 1,5 tại các địa phương còn lại.Bộ trưởng Y tế và phúc lợi kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Kwon Deok-cheol trong cuộc họp sáng 29/3 cho biết cơ quan y tế đang rà soát quản lý phòng dịch tại các cơ sở rủi ro lây nhiễm cao, xét nghiệm chủ động trên diện rộng, nhằm phòng ngừa dịch COVID-19.Đối tượng rà soát là các cơ sở kinh doanh tuyển dụng lao động nước ngoài, cơ sở tập trung đông người như nhà tắm công cộng, cơ sở thể thao trong nhà, trung tâm thương mại, siêu thị lớn. Đặc biệt, nhiều địa phương đang xét nghiệm toàn bộ với các cơ sở kinh doanh tuyển dụng lao động người nước ngoài phát sinh lây nhiễm tập thể trong tháng 3. Cơ quan phòng dịch cam kết sẽ không để xảy ra trường hợp hiểu lầm việc xét nghiệm là phân biệt đối xử hay xâm hại nhân quyền với người nước ngoài.Trong một diễn biến khác, ban cố vấn gồm 6 chuyên gia của Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 28/3 đã nhóm họp và thẩm định về tính an toàn, hiệu quả của vắc-xin COVID-19 do hãng dược Janssen (Bỉ) sản xuất. Đây là vắc-xin duy nhất chỉ cần tiêm một mũi trong số các vắc-xin COVID-19 mà Hàn Quốc nhập.Hiệu quả phòng ngừa sau khi tiêm vắc-xin của Janssen 14 ngày đạt 66,9%, sau 28 ngày đạt 66,1%, đều đạt trên 60% ở các nhóm tuổi, bất kể người đó có mắc bệnh lý nền hay không. Hiệu quả phòng ngừa biến chứng nặng do COVID-19 sau khi tiêm 14 ngày đạt 76,7%, sau 8 ngày đạt 85,4%. Ngoài ra, 90% người tiêm vắc-xin tăng gấp 4 lần khả năng hình thành kháng thể trung hòa sau 4 tuần tiêm. Các chuyên gia cho biết phản ứng miễn dịch được duy trì trong vòng 12 tuần, có thể công nhận là mang lại hiệu quả phòng ngừa để cấp phép sử dụng.Các phản ứng bất thường trong quá trình thử nghiệm lâm sàng cũng ở mức có thể công nhận về tính an toàn, cần tiếp tục quan sát và thu thập thêm tài liệu để đánh giá sau khi cấp phép.Dựa trên kết quả tư vấn trên, MFDS sẽ tiến hành lấy ý kiến tư vấn tiếp tại Ủy ban thẩm định dược phẩm trung ương vào ngày 1/4. Chính phủ Hàn Quốc đã ký hợp đồng mua 6 triệu liều vắc-xin từ hãng dược Janssen.