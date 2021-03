Hàn Quốc áp dụng chế độ “nghỉ phép vắc-xin” từ tháng 4

Photo : YONHAP News

Theo kết quả khảo sát của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), khoảng 32% người dân sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 cảm thấy khó chịu do xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, đau cơ trong quá trình hình thành miễn dịch. Theo đó, cơ quan phòng dịch quyết định áp dụng chế độ "nghỉ phép vắc-xin" từ tháng 4 tới cho những người tiêm phòng vắc-xin COVID-19.Trước tiên các nhân lực thiết yếu trong việc đảm bảo an ninh xã hội như lực lượng cảnh sát và lực lượng phòng cháy chữa cháy có thể đăng ký nghỉ dưỡng bệnh sau ngày tiêm phòng. Nếu có xuất hiện phản ứng bất thường, người thuộc nhóm này có thể nghỉ thêm một ngày nữa, tức hai ngày sau tiêm chủng mà không cần có giấy chẩn đoán của bác sĩ.Đối với nhân viên của các doanh nghiệp tư nhân, Chính phủ đang có kế hoạch hợp tác với các hiệp hội liên quan để có thể áp dụng nghỉ phép có lương hoặc nghỉ ốm để không bị mất lương.Ngoài ra, tiếp viên hàng không bắt đầu được tiêm chủng từ tháng 5 tới sẽ được áp dụng chế độ “nghỉ phép vắc-xin” sau khi thỏa thuận với hãng hàng không.Thông qua sửa đổi Luật Phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm, Chính phủ cũng quyết định lập các căn cứ pháp lý cho chế độ “nghỉ phép vắc-xin” .Trên thực tế, chính quyền thành phố New York (Mỹ) đang thực hiện một đạo luật cho phép người tiêm vắc-xin được hưởng 4 giờ nghỉ có lương. Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét phương án tương tự.