Bụi cát vàng từ Trung Quốc tồi tệ nhất trong 6 năm qua

Photo : YONHAP News

Bão cát vàng khởi nguồn từ Mông Cổ ngày 26/3 tuần trước đã vượt qua đại lục Trung Quốc bay tới Hàn Quốc do ảnh hưởng của gió Tây Bắc.Đêm ngày 28/3, bụi cát vàng đã bay tới đảo Baengnyeong trên biển Tây. Sáng ngày 29/3, phần lớn các khu vực trên toàn Hàn Quốc đều quan trắc được bụi cát vàng dày đặc.Ở phía Tây thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong, nồng độ bụi nhỏ đã lên tới 975 µg/m³, cao gấp 20 lần so với thông thường. Ở Seoul và các địa phương lân cận, ven biển Tây, khu vực sâu trong đất liền, nồng độ bụi nhỏ cũng ở ngưỡng từ 500-600 2µg/m³, gấp hơn 10 lần so với bình thường. Chỉ ngoại trừ khu vực Bắc và Trung tỉnh Gangwon và đảo Jeju, phần lớn các địa phương khác trên toàn Hàn Quốc đều đã ban cảnh báo bụi cát vàng.Đây là lần đầu tiên trong vòng 6 năm kể từ tháng 2/2015, cảnh báo bụi cát vàng được ban tại khu vực sâu trong đất liền, và cũng là lần đầu tiên kể từ sau năm 2017 khi Hàn Quốc bắt đầu thực hiện chế độ cảnh báo tổng hợp môi trường - khí tượng.Đợt bụi cát vàng lần này được dự báo sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng trong suốt ngày 29/3, và kéo dài tới ngày 30/3. Vào chiều ngày 29/3, dự báo sẽ có thêm một đợt bụi cát vàng nữa phát sinh tại khu vực Mãn Châu, Trung Quốc, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng tới Hàn Quốc.Đáng chú ý là nồng độ bụi siêu nhỏ trong không khí. Thông thường, bụi cát vàng chỉ chủ yếu gồm bụi cát, nhưng đợt bụi cát vàng lần này đang cuốn theo nhiều vật chất ô nhiễm trong không khí từ Trung Quốc tới Hàn Quốc. Do đó, nồng độ bụi siêu nhỏ tại nhiều khu vực của Hàn Quốc đang ở mức "rất xấu", trong đó nồng độ kim loại nặng, như chì, tăng cao.Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc đề nghị người già yếu, hay mắc bệnh lý về đường hô hấp nên hạn chế ra ngoài, chú ý giữ gìn sức khỏe.