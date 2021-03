Photo : YONHAP News

Sau khi các quốc gia châu Âu nhất trí triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên, chính quyền miền Bắc cảnh cáo sẽ có biện pháp đối phó.Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/3 đăng tuyên bố của Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao miền Bắc Jo Chol-su, kịch liệt chỉ trích việc triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an là xâm hại nghiêm trọng chủ quyền quốc gia của nước này, vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc. Tuyên bố nhấn mạnh hành động này khiến Bình Nhưỡng sẽ phải có biện pháp đối phó thích đáng.Tuyên bố cũng nêu rõ sẽ tuyệt đối không bỏ qua việc một số quốc gia thành viên Hội đồng bảo an lợi dụng Liên hợp quốc để thực hiện các mục đích đen tối, nhằm xâm hại chủ quyền, cản trở sự phát triển của Bình Nhưỡng.Nước này chỉ ra rằng trong thời gian qua, Hội đồng bảo an hoàn toàn "im lặng" về các cuộc tập trận quân sự Hàn-Mỹ, vụ Mỹ xâm lược Syria, các nước như Pháp phóng tên lửa, trong khi đó lại nêu ra vấn đề về vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Điều này cho thấy Liên hợp quốc đang áp dụng "tiêu chuẩn kép", tức thể hiện hai lập trường khác nhau cho cùng một vấn đề, coi thường một quốc gia có chủ quyền. Nước này cảnh báo nếu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tiếp tục theo đuổi "tiêu chuẩn kép" như vậy chỉ làm kích động đối đầu, thay vì đối thoại và giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.Trước đó, 5 nước châu Âu thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong đó có Anh và Pháp, đã yêu cầu triệu tập cuộc họp kín của Hội đồng bảo an vào ngày 30/3, nhằm thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên vào ngày 25/3 vừa qua.