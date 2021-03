Giá trị giao dịch qua cổng thanh toán điện tử năm 2020 tại Hàn Quốc cao kỷ lục

Photo : Getty Images Bank

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng giao dịch trực tuyến tăng, dẫn tới giá trị giao dịch thông qua cổng thanh toán điện tử tại Hàn Quốc trong năm ngoái đạt mức cao kỷ lục.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 29/3 công bố tài liệu cho biết trong năm ngoái, tổng giá trị giao dịch thông qua cổng thanh toán điện tử tại Hàn Quốc đạt bình quân 705,5 tỷ won (622,7 triệu USD)/ngày, tăng 32,7%. Số lượt sử dụng đạt 16,79 triệu lượt, tăng 48,5%.Cổng thanh toán điện tử (Payment Gateway) là một dịch vụ trong đó nếu người tiêu dùng mua sản phẩm thông qua một trang mạng internet thì đơn vị thanh toán sẽ đứng ra nhận thanh toán hộ cho đơn vị bán hàng sau khi trích một phần phí từ số tiền phải thanh toán.Mặt khác, giá trị thanh toán qua các dịch vụ chuyển tiền nhanh như Kakao Pay, Toss trong năm ngoái đạt bình quân 356,6 tỷ won (314,7 triệu USD), tăng tới 52% so với một năm trước. Có tới 3,62 triệu lượt sử dụng dịch vụ này, tăng 31,1%. Dịch vụ chuyển tiền nhanh là dịch vụ chuyển số tiền đã nạp trước vào tài khoản điện thoại di động thông qua số điện thoại di động hoặc mạng xã hội (SNS). Do tính tiện lợi về mặt quy trình so với các dịch vụ mobile banking của các ngân hàng thương mại, nên số người sử dụng dịch vụ này đang ngày càng tăng.Dịch vụ thanh toán nhanh, kết nối với thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, giúp thanh toán nhanh gọn, chỉ cần mã số bí mật không cần chứng nhận điện tử, cũng đang ngày càng tăng. Giá trị thanh toán qua các dịch vụ này trong năm ngoái là 449,2 tỷ won (396,5 triệu USD)/ngày, tăng 41,6%, với 14,55 triệu lượt sử dụng, tăng 44,4%.