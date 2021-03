Cơ quan tình báo Hàn-Mỹ giám sát khả năng Bắc Triều Tiên hạ thủy tàu ngầm mới

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan trong buổi họp báo thường kỳ ngày 29/3 cho biết cơ quan tình báo Hàn-Mỹ đang phối hợp chặt chẽ, theo sát tình hình nhà máy đóng tàu Sinpo ở tỉnh Nam Hamgyong, được cho là nơi Bắc Triều Tiên đang đóng tàu ngầm có thể phóng tên lửa đạn đạo.Trước đó, trang web chuyên về Bắc Triều Tiên mang tên "38 North" (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) đưa tin miền Bắc có động thái chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm có năng lực phóng tên lửa đạn đạo.Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) tháng 11 năm ngoái từng cho biết miền Bắc đang đóng hai tàu ngầm mới có thể lắp tên lửa đạn đạo. Tại lễ duyệt binh kỷ niệm thành lập đảng Lao động tháng 1 vừa qua, nước này công bố tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) kiểu mới, được phỏng đoán là "Sao Bắc Cực-5".Mặt khác, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết quân đội phỏng đoán tầm bắn của tên lửa đạn đạo mà Bình Nhưỡng phóng ngày 25/3 là khoảng 450 km, chênh lệch 150 km so với nội dung công bố của Bắc Triều Tiên là 600 km. Cơ quan tình báo Hàn-Mỹ đang tiến hành phân tích thêm. Việc phân tích mất nhiều thời gian do phải tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.Liên quan đến việc Bắc Triều Tiên chỉ trích việc triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc để thảo luận về động thái phóng tên lửa của nước này là xâm phạm chủ quyền quốc gia, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nhấn mạnh nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an cấm mọi hành vi phóng tên lửa sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.