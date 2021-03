BTS chia sẻ mục tiêu tiếp theo là giành giải thưởng Grammy

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã xuất hiện trong chương trình talk show độc quyền với Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) mang tên "Let's BTS", phát sóng trên KBS 2TV vào tối ngày 29/3.Các thành viên BTS chia sẻ đã rất tiếc vì không giành được giải thưởng Grammy mặc dù được đề cử ở hạng mục “Trình diễn song ca/Nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất”. Tuy nhiên, trưởng nhóm RM suy nghĩ rằng tiết mục biểu diễn của BTS tại lễ trao giải Grammy đã giúp nâng cao mức độ nhận thức về BTS của các hội viên Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ, cơ quan chủ quản giải Grammy.Trong khi đó, thành viên Suga chia sẻ rằng điều anh mong muốn hơn cả việc nhận giải thưởng đó là có tiết mục biểu diễn riêng trên sân khấu Grammy. Đó là bởi trong suốt thời gian qua, BTS không có cơ hội được đứng trên sân khấu, nên anh mong muốn có thể biểu diễn thật ngầu trên sân khấu Grammy.Tại lễ trao giảo Grammy ngày 15/3, BTS đã có màn trình diễn ca khúc đình đám "Dynamite", được ghi hình tại một tòa nhà cao tầng ở Yeouido, Seoul.Thành viên Jin tiết lộ RM đã nói rằng tới thời các cháu các chắt của họ cũng có thể sẽ xem video biểu diễn này. Do đó, cả nhóm đã đặt ra yêu cầu rất cao, dù một lỗi nhỏ cũng phải quay lại, thế nên video tưởng chỉ cần quay mất hai tiếng, đã phải ghi hình tới 4-5 tiếng.Các thành viên trong nhóm thú nhận rằng đã có những lúc họ cảm thấy gánh nặng khi tiến bước trên con đường thành công tại nước ngoài từ năm 2017.Suga chia sẻ các thành viên trong nhóm chỉ đang làm điều mà mình thích, vậy nhưng nhiều lúc lại cảm thấy áp lực rất lớn, nhất định phải đạt được thành tựu như thể bản thân là vận động viên quốc gia vậy. Giờ đây, cả nhóm đã đặt gánh nặng đó xuống một chút, và tận hưởng hơn.J-Hope và Jung-kook chia sẻ BTS luôn biết ơn mọi khoảnh khắc và tận hưởng cuộc sống. Trong thời gian qua, họ rất nhớ sân khấu biểu diễn và cộng đồng người hâm mộ sau một thời gian dài không thể biểu diễn vì dịch COVID-19.RM chia sẻ mục tiêu tiếp theo của BTS là "giành giải thưởng Grammy". Và đồng thời, mục tiêu tiếp theo nữa của nhóm là tour lưu diễn ở các sân vận động "Stadium Tour", một mục tiêu mà BTS đã thực hiện được trước đó.Trong talk show, ngoài Dynamite, BTS đã biểu diễn ca khúc "Life Goes On", ca khúc chủ đề trong album "BE" mà nhóm phát hành vào năm ngoái.