WHO: “Thế giới cần Hiệp ước quốc tế đối phó đại dịch”

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo của hơn 20 quốc gia bao gồm Anh, Pháp và Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 30/3 đã có “Bài viết chung dưới danh nghĩa lãnh đạo các nước về Hiệp ước đại dịch”, kêu gọi xây dựng một hiệp ước quốc tế mới, nhằm chuẩn bị cho các đại dịch trong tương lai.Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh không có một tổ chức đa phương nào có thể đối phó đơn độc với đại dịch. Đặc biệt, thế giới cần nhanh chóng phát triển, sản xuất và cung cấp vắc-xin càng sớm càng tốt.Các nhà lãnh đạo chỉ ra rằng mục tiêu chính của hiệp ước được đề xuất sẽ là thông qua phương pháp tiếp cận toàn Chính phủ và toàn xã hội, thúc đẩy năng lực ở quốc gia, khu vực và toàn cầu, cũng như khả năng chống chọi với các đại dịch trong tương lai.Trong đó bao gồm việc tăng cường hợp tác quốc tế để cải thiện hệ thống cảnh báo, chia sẻ dữ liệu; nghiên cứu, sản xuất, phân phối trong, ngoài nước và trên thế giới các biện pháp về y tế sức khỏe công cộng, bao gồm vắc-xin, thuốc điều trị, dụng cụ xét nghiệm, thiết bị bảo hộ cá nhân.25 nhà lãnh đạo kỳ vọng hiệp ước sẽ giúp tăng cường tin tưởng lẫn nhau, trách nhiệm chung, tính minh bạch, hợp tác trong cơ chế và quy định quốc tế. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh đại dịch COVID-19 đã giúp thế giới nhận ra rằng chúng ta chỉ an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn. Sự đoàn kết giữa các quốc gia sẽ là di sản để bảo vệ con cái và hậu thế của chúng ta, giảm thiểu tác động của đại dịch trong tương lai đối với nền kinh tế xã hội.Bài viết chung lần này do Tổng giám đốc WHO Ghebreyesus dẫn dắt, cùng sự tham gia của lãnh đạo 23 quốc gia và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.