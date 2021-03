Lo ngại số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 30/3, Hàn Quốc ghi nhận 447 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 429 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 18 ca nhập ngoại.Xét theo địa phương, có 140 ca nhiễm mới ở thủ đô Seoul, 112 ca ở tỉnh Gyeonggi, 42 ca ở thành phố Busan, 27 ca ở tỉnh Bắc Chungcheong. Số bệnh nhân nguy kịch là 102 người. Thêm 3 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 1.729 người.Chính phủ nhận định dịch bệnh vẫn đang tiềm ẩn trong cộng đồng. Xu hướng lây lan nhiều khả năng sẽ còn tăng mạnh do người dân tăng tụ tập, du lịch vào mùa xuân, trước thềm lễ Phục sinh 4/4 và cuộc bầu cử địa phương bổ sung 7/4.Trong ngày 29/3, có thêm hơn 26.000 người được tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Tổng số người được tiêm vắc-xin tại Hàn Quốc là 822.000 người.Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 30/3, Thủ tướng Chung Sye-kyun lo ngại rủi ro lây lan COVID-19 đang tăng dần. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cũng phân tích lượng di chuyển của người dân sau khi giảm mạnh vào cuối năm ngoái, lại đang tăng trở lại, rủi ro lây lan COVID-19 tăng cao.Thủ tướng nhấn mạnh sự tự giác hợp tác phòng dịch của người dân là điều cần thiết để phòng dịch bền vững. Dù Chính phủ đang triển khai tiêm vắc-xin, nhưng phải có sự phối hợp của người dân mới có thể đẩy cao tối đa hiệu quả phòng dịch, giảm thiểu thiệt hại kinh tế từ nay cho tới khi hình thành được miễn dịch cộng đồng. Thủ tướng nhấn mạnh càng lúc khó khăn thì càng phải tuân thủ những điều cơ bản nhất. Thủ tướng yêu cầu người dân phải áp dụng "Quy tắc phòng dịch cơ bản" triển khai từ ngày 29/3 mọi lúc mọi nơi trong đời sống.Chính phủ đã bắt đầu giải ngân gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4. Trong ngày 29/3, đã có hơn 790.000 cơ sở kinh doanh đăng ký hưởng hỗ trợ, khoảng 1.400 tỷ won (1,23 tỷ USD) được giải ngân. Trong ngày 30/3, Chính phủ bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ ổn định tuyển dụng khẩn cấp cho các đối tượng như lao động tự do, tài xế lái xe thuê, gia sư dạy thêm.