Tổng thống Moon Jae-in: “Đẩy nhanh tốc độ chi trả gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4”

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các tại Quốc hội ngày 30/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhận định nền kinh tế đang phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ, nhiều tổ chức quốc tế đang điều chỉnh tăng dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc; chỉ số xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng tư nhân đang phục hồi như trước khi có dịch COVID-19.Tổng thống Moon cho biết Chính phủ sẽ tận dụng tối đa đà này, đẩy nhanh kế hoạch phục hồi kinh tế, tập trung phục hồi toàn diện nhằm giảm thiểu bất bình đẳng, và nhanh chóng giải ngân gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4 cho người dân.Cũng trong cuộc họp Nội các, Tổng thống Moon Jae-in nhận định việc hạ mức lãi suất vay tối đa theo luật định xuống còn 20% sẽ giúp giảm bớt gánh nặng lãi suất của 2,08 triệu người đang chịu lãi suất cao. Ngoài ra, Chính phủ sẽ cung cấp thêm vốn vay quy mô 300 tỷ won (264,62 triệu USD) với lãi suất dưới 20% cho những đối tượng không được hưởng lợi từ chính sách mới do không áp dụng hiệu lực hồi tố. Lãi suất vay tín dụng tư nhân, dành cho đối tượng có điểm tín dụng kém do thu nhập thấp vay để khởi nghiệp, kinh doanh giảm từ 17,9% xuống còn 15,9%.Tổng thống Moon đánh giá xét về những thành tựu đạt được trong tình hình dịch COVID-19, lĩnh vực tài chính đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng cuộc sống của người dân, đồng thời kêu gọi các ban ngành cần nỗ lực hết sức để mở rộng thành mạng lưới tài chính an toàn cho những người cần vay vốn.