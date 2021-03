Lo ngại tiêm chủng gián đoạn do nguồn cung vắc-xin không đủ

Photo : YONHAP News

Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc ngày 30/3 cho biết vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) mua thông qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) sẽ được nhập về nhanh nhất là sau trung tuần tháng 4.Ban đầu, khoảng 690.000 liều vắc-xin hãng dược AstraZeneca dự kiến khởi hành từ Hà Lan để đến Hàn Quốc vào ngày 31/3, song lịch trình vận chuyển đã bị dời lại sang tuần thứ ba của tháng 4.Nguyên nhân là số lượng vắc-xin phân bổ cho các nước thu nhập thấp do Viện nghiên cứu Serum Ấn Độ sản xuất bị trì hoãn. Hàn Quốc đang thảo luận lịch trình cụ thể với phía COVAX. Như vậy, Seoul sẽ nhận được 432.000 liều, tương đương đủ tiêm cho 216.000 người, ít hơn 258.000 liều so với số lượng dự kiến.Lịch trình cung cấp vắc-xin tiếp theo vẫn chưa được xác định. 1,414 triệu liều vắc-xin AstraZeneca nhập bổ sung từ Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế vốn sẽ được vận chuyển từ ngày 22/4, song do lịch trình trước đó đã bị hoãn nên nhiều cả năng lô hàng này cũng sẽ bị lùi theo.Ngoài ra, kế hoạch nhập vắc-xin ký riêng với các hãng dược cũng chưa có lịch trình cụ thể. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến 7 triệu liều vắc-xin hãng dược AstraZeneca, tương đương tiêm cho 3,5 triệu người, sẽ nhập trong khoảng tháng 5 và tháng 6; 6 triệu liều vắc-xin ký với hãng dược Pfizer (Mỹ) nhập lần lượt 1 triệu liều và 1,75 triệu liều vào tháng 4 và tháng 5.Trong bối cảnh thế giới đối mặt với bệnh dịch chưa từng có, nhiều nước trên thế giới đang phải cạnh tranh khốc liệt để đảm bảo vắc-xin cho người dân trong nước. Thậm chí, một số quốc gia ban lệnh “tạm dừng xuất khẩu” để đảm bảo nguồn cung nội địa.Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm chủng cho 12 triệu người dân trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, với tình hình cung cấp vắc-xin như hiện nay, Hàn Quốc khó có thể hoàn thành kế hoạch này, do đó mục tiêu hình thành “miễn dịch tập thể vào tháng 11” cũng phần nào bị lung lay.