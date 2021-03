Hai ứng cử viên Thị trưởng Seoul tranh luận gay gắt trên truyền hình

Photo : YONHAP News

Ứng cử viên Park Young-sun của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và ứng cử viên Oh Se-hoon của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã có buổi tranh luận trên truyền hình đầu tiên vào đêm ngày 29/3 trong cuộc chạy đua tranh cử chức Thị trưởng Seoul.Trong suốt buổi tranh luận, hai ứng cử viên đấu khẩu hết sức gay gắt, hầu như không có lúc nào lắng nghe đối phương.Ứng cử viên Park Young-sun cam kết sẽ cung cấp 300.000 nhà ở trong vòng 5 năm tới cho người dân Seoul. Bà đánh giá Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in chưa làm tốt chính sách bất động sản, nhưng nhất định sẽ có sự thay đổi nếu bà trở thành Thị trưởng Seoul.Trong khi đó, ứng cử viên Oh Se-hoon nhấn mạnh về việc Chính phủ đương nhiệm đã thất bại trong chính sách bất động sản, cam kết sẽ bắt đầu cung cấp nhà ở trong vòng một tháng ngay sau khi trở thành Thị trưởng.Hai ứng cử viên cũng tranh cãi gay gắt về nghi ngờ liên quan tới khu đất của nhà vợ ông Oh ở phường Naegok (quận Seocho, Seoul). Bà Park cho rằng ông Oh đã nói dối rằng không hề hay biết về việc nhà vợ sở hữu khu đất, trong khi ứng cử viên Oh phản bác đây không phải là bản chất của vấn đề.Hai bên cũng tranh luận về khả năng thực hiện cam kết tranh cử của đối phương. Ông Oh chất vấn bà Park về nguồn tài chính thực hiện cam kết, trong khi bà Park yêu cầu ông này hãy tính toán chính xác trước khi công kích.Ứng cử viên đảng cầm quyền nhắc lại cuộc trưng cầu dân ý thất bại cách đây 10 năm về việc cung cấp bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh, nguyên nhân dẫn tới việc ông Oh xin từ chức Thị trưởng, phải tổ chức bầu cử lại. Đáp lại, ông Oh công kích ứng cử viên đảng cầm quyền về vụ bê bối quấy rối tình dục của cựu Thị trưởng Park Won-soon của đảng này, nguyên nhân phải tổ chức bầu lại Thị trưởng Seoul lần này.Ngoài hai ứng cử viên trên, còn có 10 ứng cử viên khác thuộc các đảng nhỏ và ứng cử viên độc lập tham gia tranh cử chức Thị trưởng Seoul. Trong đó, có 9 ứng cử viên đã tham gia vào buổi tranh luận do Ủy ban quản lý bầu cử trung ương tổ chức vào ngày 29/3, đưa ra các cam kết và kêu gọi sự ủng hộ của cử tri.Vào tối ngày 30/3 sẽ tiếp tục diễn ra buổi tranh luận trên truyền hình giữa ứng cử viên Park Young-sun, Oh Se-hoon và ứng cử viên Lee Su-bong của đảng Dân sinh tại Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS).