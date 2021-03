Lực lượng Cheonghae làm nhiệm vụ bảo vệ tàu Hàn Quốc qua mũi Hảo Vọng

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết lực lượng Cheonghae (Thanh Hải) chiều ngày 29/3 đã đến khu vực vịnh Aden để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các tàu quốc tịch Hàn Quốc phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng do sự cố tàu Ever Given mắc kẹt tại kênh đào Suez.Theo đó, tàu khu trục “Munmu Đại đế” (4.400 tấn) của lực lượng Cheonghae đợt 34 đã di chuyển đến vịnh Aden vào lúc chiều 3 giờ 20 phút ngày 29/3 để làm nhiệm vụ.Kênh đào Suez là tuyến đường quan trọng nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ và là tuyến đường liên kết hàng hải ngắn nhất giữa châu Á và châu Âu. Ngày 23/3 vừa qua, tàu container Ever Given mang cờ Panama dài 400m, rộng 59m, trọng tải 220.000 tấn bị mắc kẹt chắn ngang kênh đào Suez, khiến hàng trăm tàu ​​chở hàng qua tuyến thương mại quan trọng này bị đình trệ.Ba tàu mang quốc tịch Hàn Quốc đã phải chọn hải trình thay thế, đi vòng quanh châu Phi, qua mũi Hảo Vọng để đến châu Âu thay vì chờ kênh đào Suez được khai thông.