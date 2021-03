Hơn một nửa dân số 30 tuổi chưa kết hôn đang sống chung với bố mẹ

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/3 công bố kết quả khảo sát của Viện phát triển thống kê về loại hình hộ gia đình của nhóm dân số 20-44 tuổi chưa kết hôn, dựa trên Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2015.Trong số những người ở độ tuổi 30 chưa kết hôn, có 54,8% đang sống chung với cha mẹ. Xét theo độ tuổi, tỷ lệ người từ 30-34 tuổi chưa kết hôn đang sống chung với cha mẹ là 57,4%, người từ 35-39 tuổi là 50,3%. Ngoài ra, có 44,1% người chưa kết hôn từ 40-44 tuổi đang sống chung với bố mẹ. Tỷ lệ người chưa kết hôn từ 20-44 tuổi đang sống chung với bố mẹ là 62,3%.42,1% người chưa kết hôn đang sống chung với bố mẹ trong tình trạng chưa xin được việc làm, 57,9% có việc làm, cho thấy mức độ tự lập về kinh tế tương đối thấp.Ngược lại, trong số hộ gia đình một thành viên là thanh niên tự lập về kinh tế, tỷ lệ có việc làm là 74,6%, cao hơn 16,7% so với những người sống cùng với bố mẹ.70,7% dân số chưa kết hôn đang sống chung với bố mẹ cư trú tại nhà riêng, chiếm nhiều nhất. Trong khi đó, 59,3% hộ gia đình một thành viên chưa kết hôn đang sống tại nhà thuê theo tháng, chỉ có 11,6% sống tại nhà riêng.Viện phát triển thống kê phân tích đối tượng thanh niên vẫn đang gặp khó khăn về việc làm, thêm vào đó gánh nặng chi phí nhà ở gia tăng, nên nhiều người tiếp tục sống chung với bố mẹ dù đã trưởng thành, không thể tự lập về kinh tế, tình cảm. Các hộ gia đình như vậy gọi là "gia đình chuột túi" đang có chiều hướng tăng mạnh.Nữ giới không mấy mặn mà với việc kết hôn như nam giới. Kết quả khảo sát năm 2018 cho thấy 61,6% nữ giới 30-44 tuổi chưa kết hôn cho rằng kết hôn là lựa chọn, không phải là điều thiết yếu, trong khi tỷ lệ trả lời này ở nam giới là 45,9%, thấp hơn 15,7%. 15,5% nữ giới trả lời "không kết hôn thì tốt hơn", cũng cao hơn nam giới 6,4%.Lý do lớn nhất khiến nữ giới chưa kết hôn là "chưa gặp được người phù hợp với kỳ vọng của bản thân", chiếm 23,4%. Lý do tiếp theo là "muốn tập trung vào công việc hiện tại hơn là kết hôn (19,3%), 12,4% là "không có suy nghĩ kết hôn".Với nam giới, lý do chưa kết hôn lớn nhất cũng là "chưa gặp được người phù hợp với kỳ vọng của bản thân", chiếm 18,4%. Sau đó là lý do "thu nhập thấp" (15%), "bỏ lỡ độ tuổi thích hợp để kết hôn" (19,9%).Viện phát triển thống kê phân tích nhóm dân số không kết hôn đang có chiều hướng tăng do nhiều rào cản, trong đó với nam giới là gánh nặng về kinh tế, nữ giới là gánh nặng về việc cân đối giữa công việc và gia đình.