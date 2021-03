Số người có việc làm tại Hàn Quốc tháng 2 giảm 170.000 người

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 30/3 công bố kết quả điều tra về năng suất lao động của các doanh nghiệp tháng 2. Theo đó, số lao động tại doanh nghiệp trên một thành viên trong tháng 2 là 18.319.000 người, giảm 170.000 người so với cùng kỳ năm trước, xu hướng giảm liên tục từ tháng 2 năm ngoái do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Tuy nhiên, mức giảm trong tháng 2 ít hơn so với tháng 1 do mức tăng của tháng 2 năm ngoái giảm, cùng với đó là các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội.Theo ngành nghề, số lao động ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 94.000 người; lĩnh vực chuyên môn, dịch vụ khoa học và kỹ thuật tăng 42.000 người. Ngược lại, số lao động thuộc lĩnh vực nhà hàng, khách sạn giảm 162.000 người, ngành chế tạo giảm 68.000 người; lĩnh vực quản lý cơ sở kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và dịch vụ cho thuê giảm 56.000 người.Lao động chính thức giảm 218.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, lao động thời vụ tăng 65.000 người, lao động hợp đồng đặc biệt (vừa làm việc như người lao động, vừa ký hợp đồng thầu phụ với một đơn vị nào đó, như tài xế xe tải, kỹ sư lắp đặt cho công ty viễn thông) giảm 126.000 người.Lao động tuyển dụng mới của doanh nghiệp là 843.000 người, tăng 49.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, lao động chuyển việc 805.000 người, giảm 126.000 người. Xét theo loại hình thuyên chuyển công việc, số người lao động chuyển việc tự nguyện là 264.000 người, giảm 92.000 người; chuyển việc do bị sa thải là 417.000 người, giảm 17.000 người, chuyển việc vì lý do khác 124.000 người, giảm 17.000 người.Trong một tin liên quan, Bộ Tuyển dụng và lao động cho biết sẽ nhanh chóng giải ngân ngân sách bổ sung được Quốc hội thông qua vào tuần trước để cải thiện tình hình tuyển dụng.Trước tiên, Bộ sẽ sớm chi trả tiền hỗ trợ ổn định thu nhập sinh kế cho 980.000 người thuộc tầng lớp lao động yếu thế như lao động hợp đồng đặc biệt, lao động tự do, tài xế taxi, người làm các dịch vụ chăm sóc tại nhà, với tổng quy mô lên tới 570 tỷ won (502,87 triệu USD).Bộ có kế hoạch hỗ trợ lên tới 2.500 tỷ won (2,21 tỷ USD) cho chính sách tuyển dụng khẩn cấp nhằm thúc đẩy phục hồi thị trường việc làm; bổ sung 240 tỷ won (211,73 triệu USD) để duy trì việc làm cho 240.000 lao động ở các lĩnh vực gặp khó khăn do biện pháp phòng dịch như lệnh hạn chế tụ tập và dừng hoạt động kinh doanh; phân bổ 1.800 tỷ won (1,59 tỷ USD) nhằm tạo 260.000 việc làm cho thanh niên, trung tiên và phụ nữ; hỗ trợ tìm việc làm, dịch vụ chăm sóc và ổn định cuộc sống.