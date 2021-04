Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới tăng lên mốc 500 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 31/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 506 ca nhiễm COVID-19, gồm 491 ca phát sinh trong cộng đồng và 15 ca ngoại nhập, nâng tổng số ca nhiễm lên 103.088 ca.Số ca bệnh nguy kịch là 108 ca. Thêm 2 ca tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến nay đạt 1.731 ca.Xét theo địa phương, số ca nhiễm phát sinh tại thủ đô Seoul là 156 ca, tỉnh Gyeonggi 106 ca, thành phố Busan 58 ca, tỉnh Bắc Chungcheong và tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 21 ca. Có thể thấy tình trạng lây nhiễm ở các địa phương nằm ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận đang có xu hướng lan rộng.Chính phủ đang lo ngại xu hướng lây nhiễm sẽ tăng do thời tiết vào xuân, nhu cầu du lịch, đi dạo của người dân gia tăng, nhiều sự kiện sẽ diễn ra trong tháng sau như Lễ Phục sinh ngày 4/4 và bầu cử địa phương bổ sung 7/4. Theo đó, Chính phủ kêu gọi người dân tuân thủ triệt để các quy định phòng dịch.Số người đã tiêm chủng vắc-xin trong ngày 30/3 là 28.000 người, tổng số người đã tiêm phòng đến nay đạt 852.000 người.Sáng ngày 31/3, 250.000 vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ) dự kiến tiêm cho đối tượng trên 75 tuổi là bệnh nhân và nhân viên trong các cơ sở người cao tuổi đã về đến Hàn Quốc.KDCA cho biết bắt đầu từ tháng 4 sẽ tiến thành xét nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR) đối với toàn bộ giáo viên nhà trẻ trên cả nước. Từ ngày 8/4, Hàn Quốc sẽ tiến hành ưu tiên tiêm vắc-xin COVID-19 cho 15.000 đối tượng là giáo viên và nhân viên y tế trong trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật và nhà trẻ. Tổng cộng 280.000 giáo viên nuôi dạy trẻ sẽ được tiêm chủng trong quý II.Cơ quan phòng dịch có kế hoạch siết chặt công tác phòng dịch trong bối cảnh các vụ lây nhiễm tại các cơ sở tôn giáo vẫn tiếp xục xảy ra, đặc biệt là trước thềm Lễ Phục sinh sắp tới. Cơ quan phòng dịch kêu gọi người dấu hiệu nhiễm bệnh sớm khai báo, nêu các trường hợp vi phạm quy tắc phòng dịch, cấm các hành vi tụ tập nằm ngoài hoạt động tôn giáo, rà soát tình hình thực hiện quy định phòng dịch như thông gió phòng kín.Tại cuộc họp cùng ngày của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết gần đây xuất hiện các ca là học sinh bị lây nhiễm bên ngoài trường học. Theo kết quả điều tra dịch tễ, con đường lây nhiễm của các ca này là từ các thành viên trong gia đình. Ông Chung nhấn mạnh người có dấu hiệu nhiễm bệnh cần tránh tiếp xúc với người khác và ngay lập tức đi làm xét nghiệm COVID-19.Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiêm vắc-xin COVID-19 cho đối tượng học sinh trường đặc biệt và giáo viên phụ trách phòng y tế trong trường học từ tháng 4. Thủ tướng Chung cho biết sẽ tiêm chủng sớm nhất có thể cho giáo viên trường mẫu giáo, lớp 1, 2 và học sinh lớp 12 để các em có thể yên tâm đến trường. Đồng thời, ông Chung cũng khẳng định vắc-xin là phương pháp phòng dịch hiệu quả và nhanh chóng nhất, mong người dân tích cực tham gia tiêm chủng để sớm quay trở lại cuộc sống thường ngày.Trong một tin liên quan, Chính phủ Hàn Quốc phủ nhận thông tin về việc đang xem xét phê duyệt sử dụng trong nước vắc-xin Sputnik V do Nga phát triển.