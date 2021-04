Phá bỏ rào cản về thông tin cá nhân giữa Hàn Quốc và EU

Photo : KBS News

Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc cho biết Chủ tịch Ủy ban Yoon Jong-in và Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu (EU) Didier Reynders chiều 30/3 đã kết thúc thành công quá trình thảo luận về việc đánh giá tính phù hợp của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) giữa Hàn Quốc và EU, thông qua kết luận sơ bộ là "phù hợp".Trong tuyên bố chung được công bố, hai bên xác nhận chế độ bảo vệ thông tin cá nhân của Hàn Quốc và EU ở mức cao tương đương nhau, phù hợp để đảm bảo việc trao đổi thông tin cá nhân tự do và an toàn giữa hai bên. Kết luận này chỉ mới là sơ bộ, kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.EU vốn rất khắt khe về chế độ bảo vệ thông tin cá nhân. Riêng trong năm ngoái, các doanh nghiệp Mỹ là Google và Amazon đã bị phạt tới 200 triệu euro với lý do vi phạm GDPR, bởi các hãng này thu thập cookie, tức dữ liệu sử dụng internet, mà không được sự đồng ý của người dùng châu Âu, để đề xuất các quảng cáo phù hợp với cá nhân người dùng.Nếu được EU đưa ra kết luận "phù hợp", tức cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân của một quốc gia tương đương EU, thì có nghĩa là doanh nghiệp quốc gia đó được phép chuyển thông tin cá nhân của người dân EU về nước mình để xử lý tương tự như các nước thành viên EU. Nếu không được kết luận là "phù hợp", doanh nghiệp nước đó sẽ bị gánh nặng là phải ký kết riêng từng hợp đồng tiêu chuẩn về việc thực hiện biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân theo yêu cầu của EU. Với quyết định trên của EU, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ giảm bớt được gánh nặng này.Hàn Quốc bắt đầu thảo luận với EU về tính phù hợp của chế độ bảo vệ thông tin cá nhân từ tháng 1/2017, trước khi EU thi hành GDPR vào tháng 5/2018. Tuy nhiên, quá trình thảo luận đã hai lần thất bại do Hàn Quốc không thỏa mãn điều kiện "tính độc lập của cơ quan giám sát thông tin cá nhân", một tiêu chuẩn quan trọng trong GDPR. Sau đó, Chính phủ Seoul đã thông qua gói ba dự luật về dữ liệu vào năm ngoái, trong đó có Luật bảo vệ thông tin cá nhân sửa đổi, ra mắt Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân, và đạt được tiến triển nhanh chóng trong quá trình thảo luận.