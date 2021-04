Hội đồng bảo an Liên hợp quốc họp kín về vụ phóng tên lửa của Bắc Triêu Tiên

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 30/3 (giờ địa phương) đã tổ chức một cuộc họp kín, thảo luận về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên.Các nước thành viên bày tỏ lo ngại về việc miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 25/3 vừa qua, vi phạm quy định về nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, cuộc họp đã không thông qua một tuyên bố nào.Cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu của 5 nước châu Âu thành viên Hội đồng bảo an gồm Anh, Pháp, Na Uy, Estonia và Ireland.Về vấn đề này, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/3 đăng tuyên bố của Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao miền Bắc Jo Chol-su kịch liệt phản đối cuộc họp này, khẳng định Bình Nhưỡng tuyệt đối không bỏ qua việc một số quốc gia thành viên Hội đồng bảo an lợi dụng Liên hợp quốc để thực hiện các mục đích đen tối, nhằm xâm hại chủ quyền, cản trở sự phát triển của miền Bắc.