Quan chức an ninh Hàn-Mỹ-Nhật nhóm họp tại Mỹ vào đầu tháng 4

Photo : YONHAP News

Nhà Trắng ngày 30/3 (giờ địa phương) ra thông cáo cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan sẽ có cuộc gặp với Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon và Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Kitamura Shigeru tại Washington vào thứ Sáu (2/4) (giờ địa phương).Cuộc gặp lần này được diễn ra sau chuyến công du hai nước Hàn Quốc, Nhật Bản gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 31/3 cũng công bố lịch trình thăm Washington của ông Suh Hoon, cho biết quan chức ba nước Hàn-Mỹ-Nhật sẽ thảo luận để xem xét về chính sách với Bắc Triều Tiên của Mỹ, trao đổi ý kiến về phương án tăng cường hợp tác ba bên.Ngoài ra, ông Suh Hoon cũng sẽ hội đàm song phương với người đồng cấp Sullivan, trao đổi ý kiến về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, các vấn đề nổi cộm trong khu vực và toàn cầu. Trong cuộc gặp riêng với người đồng cấp Nhật Bản, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc sẽ thảo luận về phương án phối hợp song phương, vì thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Phủ Tổng thống kỳ vọng nhân chuyến thăm này, Seoul và Washington sẽ thảo luận và thiết lập được chiến lược hiệu quả trong vấn đề Bắc Triều Tiên, tăng cường quan hệ Hàn-Mỹ, đóng góp vào việc đẩy mạnh quan hệ phối hợp Hàn-Mỹ và Hàn-Mỹ-Nhật trong các vấn đề toàn cầu.Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một nhân sự cấp cao Hàn Quốc kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Joe Biden ra mắt, nên được đánh giá là cơ hội để hai bên tái khẳng định về quan hệ đồng minh vững chắc.